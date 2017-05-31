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В Браславском районе при пожаре погиб мужчина

01.06.2017 07:56 — Разное | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе (Витебская область) при пожаре погиб мужчина. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре дома в деревне Стародворище Опсовского сельсовета Браславского района поступило 31 мая в 17.59. В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. На месте пожара обнаружен труп 46-летнего хозяина - работника ОАО "Березовый край".

Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о пожаре дома в деревне Стародворище Опсовского сельсовета Браславского района поступило 31 мая в 17.59. В результате пожара в доме уничтожены кровля,...

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