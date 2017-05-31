В Браславском районе при пожаре погиб мужчина

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе (Витебская область) при пожаре погиб мужчина. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре дома в деревне Стародворище Опсовского сельсовета Браславского района поступило 31 мая в 17.59. В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. На месте пожара обнаружен труп 46-летнего хозяина - работника ОАО "Березовый край".

Причина пожара устанавливается.-0-