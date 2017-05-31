Письма Еве. Можно ли спасти семью с помощью банальностей? Часть вторая

От автора колонки «Письма Еве»:

Меня зовут Юлия Чернявская. Я не психолог и не психотерапевт. Потому в этой колонке не буду давать универсальных советов и провозглашать нетленных истин. Я — культуролог и литератор, но главное — как и ты, уважаемая читательница, я — женщина, Ева. За свою жизнь я выслушала огромное количество историй со счастливыми и несчастливыми финалами — и продолжаю выслушивать до сих пор. Потому можешь писать мне о том, что тебя волнует: я прочту и постараюсь ответить. И можно я буду называть тебя Евой? Сама такая…

Первые «Письма Еве» можно прочесть тут:

Итак, дорогая Ева, продолжим наш разговор о «лайфхаках» счастливой жизни. Само это слово указывает на то, что речь пойдет об универсальных эффективных средствах — в нашем случае о «16 вещах, которые могут спасти ваш брак» .

Первую увлекательную экскурсию в мир мудрых картинок мы уже проделали. И если первые восемь советов не сработали, то впереди у нас еще целых восемь способов спасти семью! Даже если она, не дай Бог, разваливается на ходу, как старая телега, то после усвоения этих истин станет крепкой, как бронепоезд.

Начнем, благословясь.

Истина девятая.





Какой вопрос возникает при взгляде на картинку? Не знаю, как у тебя, Ева, а у меня: где же пассажир? Который не рулит, а послушно ждет своей очереди. Здесь, как и в предыдущих фото, картинка имеет к афоризму весьма небольшое отношение.

Конечно, рулить «семейной лодкой» лучше по очереди. Только вот реально ли это? Конечно, мыть посуду можно по очереди и мусор выносить тоже. Или машиной пользоваться. Но в более сложных вещах по очереди не получается: получается по характерам, социальным ролям и сферам деятельности. Чаще в семье кто-то ведущий, а кто-то ведомый. Иногда они меняются местами, когда, например, ведущего сваливает с ног болезнь, или ведомый вдруг открывает свой бизнес и начинает получать вдесятеро больше супруга.

Впрочем, и тогда нередко «рулить» продолжает тот же, кто и раньше: лежа в гриппе, он (а) заставляет плясать вокруг себя своего партнера (партнершу); а бизнесмен (особенно если это бизнесвумен) продолжает заниматься домом, детьми и хозяйством. Но главное даже не это.

Я знала несколько семей, где каждый вопрос решался на семейном совете. Муж, жена и другие домочадцы высказывались строго по очереди. С каждым годом семейные советы становились все более затянутыми, зачастую превращаясь в выяснение отношений. Для этого годилось все, что угодно: вопрос «почему ты не купил картошку… а, забыл… значит, ты ставишь свои домашние обязанности на последнее место?» — и далее, в том же духе… Проблема, разрешить ли ребенку пойти к другу, вырастала в перечень его провинностей и побед — и в поиск среднего арифметического. Купить какую-то вещь — просто потому что понравилась — не мог никто: был необходим семейный совет. С годами члены этих семей полностью разучились разрешать проблемы, если только кто-то один волевым решением не брал на себя ответственность. В одном случае это был дед. Вскоре после его смерти семья развалилась.

Знавала я и другие семьи, где «ведущих» было аж два: они постоянно перебивали друг друга… Спорили обо всем: и кто победит в сегодняшнем матче, и кто лучше — Толстой или Достоевский; и о том, нормально ли, что она дружит с этой дурой, и о том, нормально ли, что он так помешан на беге; и о том, надо ли заводить собаку, кошку, рыбок, черепаху… А уж о воспитании детей они спорили с таким накалом, что дети за дверью хихикали и перемигивались. Люди сторонние качали головами: ох, скоро эта семья лопнет, как мыльный пузырь. А они, прервав спор, обнимались и шли пить чай. Этим двоим было интересно друг с другом, потому и «рулили одновременно». Эта семья уцелела.

Я не утверждаю, что именно второй вариант правилен. Я не знаю, как правильно. Автор афоризма, на самом деле тоже, но думает, что знает. Не прав классик: счастливые семьи тоже счастливы по-разному. А кто при этом рулит и выхватывает ли другой руль — так ли важно, раз оба согласны с таким положением дел? В конце концов, ГАИ за углом не ждет.

Истина десятая.





Пример того, когда в качестве смысложизненного рецепта в очередной раз используется «капитан Очевидность». Почему-то авторы мотивирующей картинки предполагают, что читательница убеждена: брак — это"интересно и захватывающе", а она сама — эдакая Золушка, которая, выйдя замуж за принца, так и будет жить в остановившемся времени чудесного бала.

И тут мудрый Звездочет-провизор предлагает ей откровение — горькую пилюлю: не всегда. А сверху сладенькую: находите повод для радости. Каждый день. Ох, лукавит Звездочет… Предположим, болеет ребенок, высокая температура, озноб, бред… А вы спляшите на столе, как показано на картинке, — и болезнь отступит. Или умирает кто-то из близких — найдите повод для радости в красоте погребальных букетов. Или мужа уволили, а жена — вместо того, чтоб сесть рядом, выслушать, обнять, найти нужные слова — начинает искать повод для радости: например, распахивает пеньюар, а под ним новое алое белье — и озабоченность мужа как рукой снимет. Так бывает только в бездарном кино… Попытайся искать поводы для радости — вне зависимости от того, замужем ты или нет, Ева. И не расклеивайся, когда не находится. Жизнь — штука полосатая и пятнистая. Будет и на твоей улице праздник. И тогда — радуйся в полную силу!

Истина одиннадцатая.





Неужели автор и впрямь предполагает, что в семье люди ходят по струнке, и, как писал поэт, «прямые лысые мужья сидят, как выстрел из ружья»? Семья — это как раз та среда, где люди могут быть собой — подчас глупыми, подчас сварливыми, подчас дурашливыми, подчас эгоистичными, подчас некрасивыми… Где тебя принимают таким, какой ты есть. Неужели безымянный автор хочет, чтоб мы смеялись, когда нам не смешно, — и полагает, что этой неискренностью пробудим искреннюю любовь «партнера»? А погрустить вместе — как насчет этого? Тоже скрепляет брак. Только говорить об этом не принято, потому что мы помешаны на «позитиве». Не стоит искусственно генерировать широкий оскал улыбки на лице: ты — не клоун на манеже, ты реальный человек в реальной жизни. И почему «не судить себя строго»? Осудить себя за грубость или жестокость по отношению к близкому — совершенно нормально. А умение вовремя извиниться — вот оно уж точно помогает сохранить семью.

Истина двенадцатая.





Так и слышишь диалог:

— Почему ты меня сегодня не завоевывал?

— Дорогая, я на работе устал.

— Нет уж, написано же: никогда не прекращайте завоевывать друг друга!

— Можно подумать, ты меня сегодня завоевывала…

— А что, нет? Я, между прочим, ужин приготовила. И улыбалась. И «как дела» спросила.

— Зато сегодня ты не напомнила мне, почему мы вместе…

— Ты тоже не напомнил.

— Так что, разводимся?

А если серьезно: что это за жизнь, когда человек должен быть то актером, то клоуном на манеже, то бегуном на длинную дистанцию, трудолюбиво завоевывающим трофей? Кем угодно — только не собой. Неужели мы не заслуживаем любви просто потому, что мы такие, какие есть?

Истина тринадцатая.





Ванна и свечи — это, конечно, романтика, проверенная на сотнях кинофильмов. И свечи должны быть ароматизированными. И ванна должна быть джакузи. Так более по-киношному. А вот насчет пиццы сомневаюсь.

Для настоящей романтики недостаточно сесть в джакузи и зажечь свечи. Могу предложить то, что и вправду является романтикой. Но для нее — в отличие от ванны и пиццы -- нужно сотворить усилие. Есть у меня друг. Раз в год он везет жену в аэропорт, и до стойки в терминале она не знает, куда они полетят — в Норвегию или на Сицилию. Вот он — настоящий романтик. Я знаю семью, где принято поздравлять с Валентиновым днем в двенадцать ночи 13-го февраля (ну, или в 00 утра 14-го). Однажды муж оказался в больнице. Ровно в двенадцать ночи в дверь зазвонили. Жена, всполошившись, вскочила с постели. В домофон сказали: доставка. Через минуту она держала в руках смешного ежика из хризантем с красным яблоком на спине. Этот человек — тоже романтик. Знаю женщину, которая на день рождения мужа, историка искусств, печет необыкновенные торты в виде пагод, зиккуратов, башен — каждый раз новые. И она романтик… Знаю девушку, которая неожиданно для своей мамы устроила ей день рождения. Мама и представить не могла, что ее ожидает обед в ресторане, прогулка по Минскому морю на катере, чайная церемония, а под занавес, дома, накрытый стол, за которым будут сидеть ее друзья, тайно приглашенные дочкой. И эта девушка — самый настоящий романтик. И если вы уж не можете встретить рассвет на горе Синай или закат на Мертвом море, то встретить и то, и другое у костра в лесу, или стоя на смотровой площадке (пусть даже крыше), откуда виден город, — вполне можете. Почему мы этого не делаем? Потому что залезть в ванну со свечами или заказать пиццу проще.

Истина четырнадцатая.





Эта старая картинка, скорее, напомнит о гораздо более старой истине: есть вещи, о которых «партнеру» совершенно не обязательно знать. Ведь ты же помнишь, Ева, в одном из предыдущих афоризмов как раз и говорилось о том, что человек должен иметь личное пространство. Коряво говорилось, но все же… Надо иметь что-то только для себя. Тайные мысли, тайные эмоции, тайные отношения в прошлом. Не надо вываливать все свои ощущения и переживания на голову партнеру. Не все он должен знать, слышать, не все читать.

Вспомним: в заглавии этой фотоподборки есть слова «спасти семью». Сколько семей было спасено тем, что вместо того, чтоб предъявлять свои претензии и обиды мужу, их изливали матери или подруге. Теперь для этого существуют психотерапевты и группы в соцсетях, хотя и мам и подруг, к счастью, никто не отменял. Ты бы хотела, Ева, чтоб твой муж слышал, как ты жалуешься подруге на его (реальное или мнимое) невнимание, на его раздражающие привычки, неряшливость или тяжелый характер? Особенно если бы пыталась спасти семью?

Одна из функций друга — быть громоотводом. Благодаря ему мы реже срываемся на членах своей семьи. Если отнять у нас возможность делиться своими опасениями и обидами с «третьим лицом» (кстати, им может быть не человек, а, например, дневник), то внутренние бури рано или поздно вырвутся наружу. Твоя лодочка попадет в созданный тобою же водоворот. Ты никогда не думала, почему ураганы так часто называют женскими именами? Шучу, конечно, но в каждой шутке есть только доля шутки.

Истина пятнадцатая.





Вот тут не поспоришь. Разве что уточнишь: если вы оставите свои домашние неурядицы позади, и ни один из вас не будет бухтеть, ворчать, замыкаться, демонстрировать недовольство по поводу и без, ныть и скандалить. Если никто не будет вцепляться в любую мелочь: отель заказан не тот, пляж далеко, дождик моросит, и во всем этом, включая дождик, виноват «партнер». Отправляйтесь на отдых вдвоем, только если вы не разучились радоваться друг другу: в противном случае сильно пригодятся дети, друзья и родители. Но вряд ли это для тебя такое уж открытие, Ева.

Истина шестнадцатая.





Брак как экономика. Брак как предприятие. Брак, который не должен выпускать брака. Эта максима настолько меня очаровала, что я выложила ее в Facebook, где она имела успех. Друзья оказались людьми с чувством юмора. Привожу лишь несколько откликов:

Может, это про производственный брак?

Дебет-кредит-сальдо. Теория матримониального бухучёта. Каковы фьючерсы на ваш семейный проект? Выросли на четыре пункта.

Приходишь такая — на крыльях любви, а тебе бац по голове молотком кредитных отношений.

Развод — это недоинвестированный брак.

Вот больше 20 лет пашем и инвестируем, инвестируем и пашем. Главное, что обоюдно и обоим в кайф.

Вот и я говорю, что любовь это работа. Инвестируйте и будет вам счастье. Работаю в браке 30 лет, если что…

Работай, живи, инвестируй для брака! Брачующийся ты человек!

Каждая из этих экспромтом придуманных фраз остроумнее и изящнее, нежели любая из истин, о которых мы говорили и сегодня, и в предыдущей колонке. И пусть тебя, Ева, не обманут соблазнительно «умные» слова: «инвестировать», например. Это ни о чем, кроме скверного перевода. А как сказать? «Брак — это искусство выстраивать отношения и самоотдача», например. А еще — нежность и внимание. Это постоянный эффект присутствия родного человека. Мир, создаваемый двумя людьми друг для друга, и для потомков, о большинстве которых эти двое даже не узнают. Вот это чистая правда, как и то, от чего авторы «веселой картинки» отмахнулись презрительно и стилистически безграмотно: «Брак — это не «и жили они долго и счастливо».

Не верь им, Ева. Брак… нет, лучше «семья» — это когда живут долго и счастливо. И если уж так нужна картинка, то пусть уж будет эта. Негламурно? Зато нежно.





Брак — не бальный зал, не цирковая арена, не романтическая комедия, не подиум и не офис. И если наши сердца так уж жаждут банальной истины, тогда лучшая — самая старая из всех: «совет да любовь». Ведь банальности не всегда лгут.

Желаю тебе такой семьи, Ева.