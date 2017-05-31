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Делаем пресс и талию дома: простые и действенные упражнения от тренера
А: Недавно мы рассказывали и показывали упражнения, которые помогут привести в порядок ноги и ягодицы. Так, чтоб и по пляжу без парео можно было пройтись, и в шортах по летнему городу прогуляться! Если вы всё пропустили, не беда. Вот вам ссылка, повторить все упражнения можно дома:
Сегодня предлагаем вам подборку упражнений для пресса и спины. Работать над спинкой важно не только чтоб она не болела по вечерам, но и ради красивой осанки. Попробуйте-ка у зеркала сначала ссутулиться, а потом распрямить плечи, вытянуться — визуально: минус 3 кг!
Ну, а если вы хотите, чтобы 3 кг. ушли не только визуально, но и реально, повторяйте за тренером и учредителем студии
Упражнение 1
Расслабляющее упражнение, которое помогает проработать мышцы спины, а также стать более гибким.
Исходное положение:
Упражнение 2
Самое простое и, несмотря на это, эффективное упражнение для шикарного пресса. Если вы мечтаете обладать плоским животиком, это упражнение специально для вас.
Исходное положение:
Упражнение 3
Не забываем прорабатывать и косые мышцы пресса. Вот действенное упражнение!
Исходное положение:
Количество повторений от 20 раз на каждую сторону.
Упражнение 4
Ещё одно эффективное упражнение для красивого живота.
Исходное положение:
Повторяем 3−4 раза.
Упражнение 5
Упражнение велосипед известно давно, но не все в полной мере оценивают его эффективность.
Исходное положение:
Лежа на спине, имитируем езду на велосипеде, «крутим» педали 2−3 минуты, повторяем 3−4 раза.
Упражнение 6
Планка помогает проработать и пресс, и спину, и ягодицы всего за две-три минуты.
Исходное положение:
Держитесь в статичном положении так долго, как сможете. Продолжайте стоять до тех пор, пока из-за усталости мышц не начнет нарушаться техника. То, что мускулы на последних секундах начинают дрожать — нормальное явление. Как только почувствовали, что поддерживать позу правильно вы уже не в силах — опуститесь на пол, отдохните немного и повторите упражнение еще 1−2 раза.
Бонус:
Работая над типичными проблемными зонами — ягодицы, пресс, ноги — мы часто забываем о руках. А в сезон сарафанов, блуз и платьев без плеч, маечек на бретельках, здорово держать их в форме!
Упражнение 7
Упражнение для подтянутых ручек.
Исходное положение:
Делаем 30−40 повторений и так 2−3 подхода.
Упражнение 8
Работаем, чтобы устранить эффект «обвисших ручек».
Исходное положение:
Делаем 20−30 повторений — и так 2−3 подхода.
Упражнение 9
Упражнение пловец, в котором задействованы вся поверхность рук и ног, а также мышцы спины, поддерживающие позвоночник и ягодицы.
Исходное положение:
Повторяйте 20−30 раз, по 2−3 подхода.
Чувствуйте себя красивой этим летом и будьте уверены в себе! А мы вам в этом поможем!
«Держите тело в такой форме, чтобы душа не хотела его покинуть!»
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