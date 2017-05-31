Психолог: за отношения родителей и ребенка всегда отвечает взрослый

За последние год-полтора Беларусь потрясло сразу несколько жутких событий, героями которых стали подростки, еще не успевшие покинуть школьные стены. Причем, к удивлению, часто оказывалось, что речь шла о детях из благополучных семей.

"Возможно, ребенок был сыт, одет, обут, как-то минимально контролировалась его успеваемость в школе, но подлинной близости душевной между родителем и ребенком не было. Ребенок чувствовал, что его не понимают, что его не слышат, не слушают. Для того, чтобы ребенок пошел искать интереса к себе в каком-то сообществе, на это должны быть причины", — рассказала Мясникова.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперты: как изменилось отношение общества к семейным ценностям

Психолог обратила внимание на "группы самоубийств" для подростков в социальных сетях, эта тема в последнее время все чаще "всплывает" в СМИ. По словам психолога, в подобных сообществах ничего не происходит сразу. С ребенком там выстраивается достаточно продолжительный контакт, есть определенные психологические сценарии, порой рассчитанные на 50 дней и более. Дети получают задания разной степени сложности, их вовлекают постепенно, они чувствуют себя востребованными. Возникает резонный вопрос: что происходит в семье, когда ребенок два месяца чем-то занят, а родители совершенно не в курсе происходящего?

"Дети очень хорошо чувствуют, что стоит за интересом родителей к ним. Они прекрасно распознают, где это просто контроль, а где это подлинный интерес к их личности, к их жизни, настоящее ли внимание. Если это искренний интерес, подлинное внимание, родитель готов вкладывать что-то, готов участвовать. За отношения родителей и ребенка всегда отвечает взрослый", — подчеркнула психолог.

По мнению специалиста, подростковые проблемы в последнее время выходят за рамки только семьи в широкую социальную сферу. Тем не менее, рецепт остается один: общение, доверие и ответственность родителей перед детьми за отношения между ними.

Беседу с семейным психологом Оксаной Мясниковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.