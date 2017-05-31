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"Я не стыжусь своего тела!": первая белорусская модель с ДЦП снялась в откровенной фотосессии
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Новый шаг Ангелины — откровенная фотосессия. Зачем ей это, рассказала она сама:
— Всё началось с вопроса: как взрослый человек с инвалидностью может реализовать свое право на сексуальность? Инвалидность приравнивается к беспомощности. Это позволяет ассоциировать людей с инвалидностью с детьми — невинными и асексуальными.
В нашей постсоветской реальности людей с инвалидностью не принято рассматривать в контексте сексуальности. О них принято думать в каком угодно другом ключе — например, как о людях нуждающихся в заботе. Но не как о людях, которые имеют право реализовать свои сексуальные желания, не стыдящихся своего тела.
Я не передвигаюсь самостоятельно и на протяжении своей жизни сталкиваюсь с отторжением общества, которое считает мое тело безобразным. Вот мне и захотелось с помощью фотопроекта изменить общественное мнение.
Этим я показываю, что искаженное параличом тело способно быть красивым и сексуально привлекательным. Мы принимаем внешние несовершенства как еще одно достоинство человеческой личности. Миллионы девушек и женщин с инвалидностью по всему миру должны понять: их телесные и физические несовершенства способствуют гармоничному восприятию целого.
Мне обидно за девушек с ДЦП и с другой инвалидностью. Они корят себя и стесняются, а под стеснением скрывают желание быть привлекательной и сексуальной. Как правило парни на постсоветском пространстве избегают девушек с инвалидностью, а уж о том, чтобы завести с ними отношения и речи не идет.
Наша фотосессия показывает: в каждом теле есть сексуальность. Пора выйти из тени и показать иную красоту! Я уже отправила свои снимки в лондонское агентство "Models of Diversity", с которым сотрудничаю — и там работы оценили, отправили снимки в западные журналы. Ведь в большинстве европейских стран сексуальность людей с инвалидностью не ставится под сомнение... А Беларусь теперь первая страна на постсоветском пространстве, в которой заговорили об этом. Надеюсь, мою инициативу поддержат и продолжат другие девушки с инвалидностью, ведь все мы прекрасны!
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