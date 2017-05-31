Мы уже знакомили вас с белорусской моделью Ангелиной Уэльской , известной также под псевдонимом Ангел Уэльса. Это первая белорусская модель с отличающимися возможностями (именно так она предпочитает заменять сухое и казённое «синдром ДЦП»). Каждый день она приближается к своей цели: сделать наше общество менее стереотипным и осуждающим. Способным видеть иную красоту, ведь, как отмечает Ангелина: «Красота не есть „красивость“, а несовершенство — это признак настоящей жизни. Мои движения обыватели назовут неуклюжими. Но если эта неуклюжесть по-своему мила, то она становится специфической гранью красоты, грацией иных движений».

Новый шаг Ангелины — откровенная фотосессия. Зачем ей это, рассказала она сама:

— Всё началось с вопроса: как взрослый человек с инвалидностью может реализовать свое право на сексуальность? Инвалидность приравнивается к беспомощности. Это позволяет ассоциировать людей с инвалидностью с детьми — невинными и асексуальными.

В нашей постсоветской реальности людей с инвалидностью не принято рассматривать в контексте сексуальности. О них принято думать в каком угодно другом ключе — например, как о людях нуждающихся в заботе. Но не как о людях, которые имеют право реализовать свои сексуальные желания, не стыдящихся своего тела.

Я не передвигаюсь самостоятельно и на протяжении своей жизни сталкиваюсь с отторжением общества, которое считает мое тело безобразным. Вот мне и захотелось с помощью фотопроекта изменить общественное мнение.

Этим я показываю, что искаженное параличом тело способно быть красивым и сексуально привлекательным. Мы принимаем внешние несовершенства как еще одно достоинство человеческой личности. Миллионы девушек и женщин с инвалидностью по всему миру должны понять: их телесные и физические несовершенства способствуют гармоничному восприятию целого.

Мне обидно за девушек с ДЦП и с другой инвалидностью. Они корят себя и стесняются, а под стеснением скрывают желание быть привлекательной и сексуальной. Как правило парни на постсоветском пространстве избегают девушек с инвалидностью, а уж о том, чтобы завести с ними отношения и речи не идет.

Наша фотосессия показывает: в каждом теле есть сексуальность. Пора выйти из тени и показать иную красоту! Я уже отправила свои снимки в лондонское агентство "Models of Diversity", с которым сотрудничаю — и там работы оценили, отправили снимки в западные журналы. Ведь в большинстве европейских стран сексуальность людей с инвалидностью не ставится под сомнение... А Беларусь теперь первая страна на постсоветском пространстве, в которой заговорили об этом. Надеюсь, мою инициативу поддержат и продолжат другие девушки с инвалидностью, ведь все мы прекрасны!



















