18 июля на сцене «Центрального Дома офицеров» минчане смогут увидеть музыкальный лирический спектакль « Аромат мужчины. Оркестр ». Главную и единственную мужскую роль в нем исполнит Даниил Страхов.





Остальные роли в спектакле сыграют 5 женщин (5 разных психотипов) — Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Дарья Повереннова, Алиса Гребенщикова, Анна Уколова.

«Аромат мужчины. Оркестр» уникален не только интересным актерским ансамблем, но и постановочной группой. Павла Сафонова белорусские любители театра знают по спектаклям «Пигмалион» с Григорием Антипенко, «Тартюф» с Виктором Сухоруковым и «Сирано де Бержерак» с тем же Антипенко. А художник Мариус Яцовскис оформлял в Минске спектакль «Дзяды» (Адам Мицкевич) «Театра Ч» и «Чайка» Купаловского театра.





Действие спектакля относит зрителя на прекрасный лазурный берег Франции. Не случайно выбрано именно это место. Имея славу респектабельного, роскошного и очень дорогого курорта, оно словно создано для различных приключений и романтических встреч. Небольшой городок привлекает к себе большое число туристов, а также любителей наживы. И если первые готовы тратить деньги не задумываясь, то вторые стремятся овладеть чужими богатствами и выйти сухими из воды. В центре постановки — уютное кафе, где каждый вечер собирается большое число посетителей, постоянных и новых. На сцене играет маленький оркестр, в воздухе витает ощущение неги и умиротворения.

Но это спокойствие видимо, иллюзорно. Как только музыканты уходят со сцены, за кулисами маленького кафе начинается настоящий скандал. Неожиданный поворот действия интригует зрителей, подогревая интерес к дальнейшему драматическому повествованию. Накал страстей нарастает с каждой минутой и вот уже звучит выстрел. Что вызывает этот мощный скандал? Что движет поступками главных героев? Обо всем зрители узнают, посмотрев постановку до конца.

Билеты на спектакль можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Центральный дом офицеров, 18 июля в 19−00 Билеты от 25 до 120 руб. Купить билет