1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции при столкновении автобуса и грузовика пострадали 20 человек, сообщают информагентства.

ДТП произошло утром 1 июня. Водитель грузовика с польским номером, который ехал впереди автобуса, резко затормозил, в результате автобус врезался в грузовик. По неподтвержденной информации, автобус перевозил школьников во время туристической поездки. По данным полиции, автобус прибыл во Францию из Нидерландов.

Водитель автобуса на вертолете был доставлен в ближайший госпиталь. Также пострадали 16 подростков и трое сопровождающих взрослых. Всего в автобусе находился 51 человек, в том числе 45 детей и подростков.-0-