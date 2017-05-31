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Во Франции при столкновении автобуса и грузовика пострадали 20 человек

01.06.2017 09:07 — Разное | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции при столкновении автобуса и грузовика пострадали 20 человек, сообщают информагентства.

ДТП произошло утром 1 июня. Водитель грузовика с польским номером, который ехал впереди автобуса, резко затормозил, в результате автобус врезался в грузовик. По неподтвержденной информации, автобус перевозил школьников во время туристической поездки. По данным полиции, автобус прибыл во Францию из Нидерландов.

Водитель автобуса на вертолете был доставлен в ближайший госпиталь. Также пострадали 16 подростков и трое сопровождающих взрослых. Всего в автобусе находился 51 человек, в том числе 45 детей и подростков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло утром 1 июня. Водитель грузовика с польским номером, который ехал впереди автобуса, резко затормозил, в результате автобус врезался в грузовик. По...

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