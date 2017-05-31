Квартиру в Минске можно построить в среднем по 1000 долларов за квадратный метр. В панельках — еще дешевле. REALTY.TUT.BY посмотрел, какую квартиру и за сколько можно построить в столице в ближайший год. В первую очередь присматривались к «двушкам» — они сейчас на пике спроса.

В Зеленом Луге с машино-местом

В прошлом году квартиры УКСа Советского района — дом строится на улице Олешева — дольщики расхватали сразу после выхода декларации. Цена «квадрата» на уровне котлована была от 640 (для нуждающихся дольщиков) до 810 долларов. Дом монолитный, с подземным паркингом. После выхода первой декларации в нем остались лишь две однокомнатные квартиры и шесть трехкомнатных.





— На «однушки» сейчас акция — квадратный метр считаем по 840 долларов, — рассказали в УКСе.









Однокомнатная квартира в 40 квадратных метров обойдется дольщику в 33 600 долларов. Цена «квадрата» в оставшихся трешках — 910 и 960 долларов. В любом из вариантов есть условие: обязательная покупка машино-места в подземном паркинге — за 16,5 тысяч долларов. Вторая часть проектной декларации, с выходом которой можно снова рассчитывать на «двушку» с меньшей ценой за «квадрат», еще не вышла. Точной даты в УКСе пока не называют. Дом обещают сдать в декабре 2018 года.

Группа компаний «Арэса-Сервис» и ООО «ТВ Дорстрой-Инвест» предлагают в долевое строительство квартиры на пересечении улиц Тиражная-Восточная. Дом каркасный, 8-этажный, 4-подъездный, со встроенными административными помещениями. Цена квадратного метра — 1000 долларов. Метраж двухкомнатных квартир в этом доме стартует от 50 метров, так что цена получается вполне приемлемой — от 50 тысяч долларов. Однокомнатные квартиры — от 42 квадратных метров, трехкомнатные — от 65,5 «квадратов».







На проспекте Дзержинского у сквера

На проспекте Дзержинского, 15 возле метро «Грушевка» ОДО «Айрон» достраивает 11-секционный монолитный дом в 19 этажей. В долевое строительство тут предлагают 1,2,3,4-комнатные квартиры в секциях 1- 4. Их сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Цена квадратного метра 950 — 1220 долларов. Первоначальный платеж — 30% от стоимости.





Двухкомнатные квартиры в этой новостройке — 56 и 62 квадратных метра. Первая «двушка» обойдется дольщику в 64,4 тысячи долларов при 100-% оплате или в 65,5 в рассрочку. Двухкомнатная квартира в 62 квадратных метра будет стоить 68 тысяч долларов при 100-% оплате и 69,4 тысячи долларов — в рассрочку.





Малометражки у метро «Михалово»

На проспекте Дзержинского у станции метро «Михалово» ОАО «10 УНР-инвест» начал продажи квартир в третьем, строящемся еще «столбике» 1 В. Цена квадратного метра по 950 — 1300 долларов. Дом монолитный, энергоэффективный. В нем квартиры однокомнатные: 27 — 58 квадратных метров, двухкомнатные — 55−58 «квадратов, трехкомнатные — 65−70 «квадратов».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Цена квадратного метра в двушке — 1150 долларов при единовременной оплате 50% и более и 1200 долларов при рассрочке. Напомним, везде оплата идет в белорусских рублях по курсу Нацбанка. Итого квартира в 55 квадратных метров обойдется в 63−66 тысяч долларов. Дом сдадут в эксплуатацию в июне 2018 года.





На улице Лопатина в Уручье застройщик ООО «СИ-трейдинг» предлагает в долевое строительство квартиры в жилом комплексе «Уручский 2». Дом монолитный, 10-этажный. Цена квадратного метра — 900 — 1160 долларов. Однокомнатные квартиры — 26−47 кв.м., двухкомнатные — 59−62 кв. м, трехкомнатные — 80 кв.м. Двухкомнатная квартира обойдется в 57 тысяч долларов. Дом сдадут во втором квартале 2017 года.









Панельки по программе «Доступное жилье»

В Каменной Горке-3 застройщик ООО «ЗаславльСтройИнвест» предлагает долевое строительство квартиры в панельной высотке в границах улиц Налибокская — Неманская.





Цена за «квадрат» — 980 долларов. Дом уже возведен до 15-го этажа (всего будет 19). В наличии еще имеются 1,2, и 3-комнатные квартиры.





«Двушка» в 60,5 квадратных метра будет стоить 59,3 тысячи долларов, «однушка» — 44 тысячи, «трешка» — 76,4 тысячи долларов. Дом сдадут в первом квартале 2018 года.

В Степянке тоже строятся дома по программе «Доступное жилье». Застройщик ООО «Вива Капитал» предлагает квартиры в доме № 10 в комплексе «группа многоквартирных жилых домов» на ул. Карвата, 8а. Цена квадратного метра — 830 — 880 долларов.





Новостройка будет 19-этажной на 132 квартиры. Из них 57 однокомнатных площадью 45,4 кв. м., 57 двухкомнатных площадью 60 кв. м, 18 трехкомнатных площадью 78 кв. м. Сейчас дольщикам для заключения договоров предлагается 35 квартир. Двухкомнатная квартира будет стоить порядка 50,2 тысяч долларов. Дом сдадут в октябре 2017 года.



