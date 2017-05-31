Презентация второй части альбома «Малый повзрослел» Макса Коржа переносится на осень. Об этом певец рассказал в своем Instagram. Напомним, первая часть альбома вышла в ноябре 2016 года. Выход второй части был анонсировал на весну 2017.

— Я знаю, что тебя беспокоит. Тебя беспокоит, когда же выйдет вторая часть альбома «Малый повзрослел». А точнее, ты знаешь, когда она должна была выйти и ты в недоумении, какого <…> она до сих пор не вышла.

Скажу так: первая часть, как и вторая, написана вся практически осенью и зимой. Я даже не задумывался, говоря о том, что я выпущу ее весной, что настроение может не совпасть.

Сейчас, пересматривая весь материал, я с уверенностью заявляю, что <…> он вам летом не закатит и не стоит торопить события. Оптимальный вариант — это осень, сентябрь. Ребята, послушайте пока старые песни. Возможно, мы выпустим какие-то синглы, которые будут действительно подходить под лето. А осенью со спокойной душой ты получишь свой альбом, свою вторую часть с достойным настроением, — рассказал певец в видео в соцсети.

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