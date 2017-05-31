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Женщина погибла под колесами электрички в Минске

01.06.2017 09:20 — Разное | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла под колесами электрички в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Алексей Климович.

Инцидент произошел 31 мая около 16.30. "Управление Следственного комитета по городу Минску проводит доследственную проверку по факту смерти минчанки 1949 года рождения, которая была смертельно травмирована электропоездом Минск-Осиповичи в районе железнодорожной станции Минск-Южный. По предварительной версии, женщина совершила суицид, при ней имелась предсмертная записка", - рассказал Алексей Климович.

Назначены экспертные исследования, опрашиваются очевидцы и работники электропоезда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Управление Следственного комитета по городу Минску проводит доследственную проверку по факту смерти минчанки 1949 года рождения, которая была смертельно...

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