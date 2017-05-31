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В Пекине состоялась премьера нового арт-кара BMW. Китайская художница расписала купе M6 GT3

01.06.2017 09:31 — Разное | Tut.by  
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Им стало трековое купе M6 GT3, над которым работала известная китайская художница Цао Фэй, внесшая свой вклад в коллекцию арт-каров BMW вслед за Джеффом Кунсом и Джоном Балдессари.


Фэй стала самым молодым и первым китайским художником, создавшей свою работу для линейки BMW Art Car, история которой берет начало в 1975 году, когда французский автогонщик и ценитель искусства Эрве Пулен предложил расписать автомобиль своему знакомому художнику Александру Колдеру. Проект Цао Фэй — это отражение скорости происходящих в Китае изменений, традиций и взгляда в будущее. Кузов купе в исполнении китайской художницы окрашен в матовый угольно-черный оттенок, намекая тем самым на карбон, который широко используется в ходовой части автомобиля.


Купе M6 GT3 является топовой моделью в гоночной линейке отделения BMW Motorsport. «Двухдверка» массой менее 1300 кг оснащается 4,4-литровым V8 Biturbo мощностью 585 «лошадей» и способна развить максимальные 280 км/ч.


К слову, арт-кар M6 GT3 проявит себя в деле — на трассе чемпионата мира FIA GT в Макао 17−19 ноября 2017 года.

 
 
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Автомобиль стал очередным объектом в проекте Art Car, где знаменитые художники расписывают автомобили BMW.

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