Lada Granta и Lada Kalina приправили новыми опциями

На АвтоВАЗе немного пересмотрели комплектации Kalina и Granta — обе модели обзавелись новыми опциями, направленных на улучшение комфорта и безопасности седоков.





В «базе» у всех Kalina (включая хэтчбек, универсал и модификацию «повышенной проходимости» Cross) и Granta (седан и лифтбек) теперь имеется кнопка отпирания багажника из салона.

Автомобили в исполнении Comfort получили электропривод и обогрев зеркал, а в случае с Kalina еще и функцию задержки выключения света фар на парковке. На всех Granta и Kalina, укомплектованных аудио- и мультимедиасистемой, появилась функция автоматического отключения при выключении зажигания. Также автомобили получили бесцветные рассеиватели указателей поворота.





Кроме того, Kalina в исполнении Luxe с «навигацией» обзавелась системой «ЭРА-Глонасс». Что касается Granta в самой щедрой версии, то для нее отныне доступен 1,6-литровый 8-клапанный мотор мощностью 87 «лошадок» — прежде «люксовую» Granta, цены на которую в России теперь начинаются от 503 400 рублей (немногим более 8800 долларов в пересчете), можно было приобрести со 106-сильным 16-клапанным мотором.





Также в оснащении таких версий появился блок управления «климатом» с электронным управлением.