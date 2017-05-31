Рассчитываться в валюте теперь нельзя за медуслуги и авиабилеты

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Нацбанк прекратил выдачу и продление разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты с населением в валюте, сообщила пресс-служба регулятора.

При этом юрлица, которые предоставляют такие услуги, по-прежнему будут вправе получать валюту от физлиц-нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов страны, сообшает Myfin.by .

Выданные ранее разрешения будут действительны до окончания срока их действия.

Данное решение принято в рамках последовательной политики правительства и Нацбанка по дедолларизации национальной экономики, говорится в сообщении пресс-службы.