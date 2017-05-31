ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рассчитываться в валюте теперь нельзя за медуслуги и авиабилеты

01.06.2017 09:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Рассчитываться в валюте теперь нельзя за медуслуги и авиабилеты

фото: sravni.ru

Нацбанк прекратил выдачу и продление разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты с населением в валюте, сообщила пресс-служба регулятора.

При этом юрлица, которые предоставляют такие услуги, по-прежнему будут вправе получать валюту от физлиц-нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов страны, сообшает Myfin.by.

Выданные ранее разрешения будут действительны до окончания срока их действия.

Данное решение принято в рамках последовательной политики правительства и Нацбанка по дедолларизации национальной экономики, говорится в сообщении пресс-службы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк прекратил выдачу и продление разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты с населением в валюте, сообщила пресс-служба регулятора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Lada Granta и Lada Kalina приправили новыми опциями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика