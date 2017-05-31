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На начало года в Беларуси проживало 1 миллион 852 тысячи детей

01.06.2017 10:24 — Разное | Ежедневник  
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На начало года в Беларуси проживало 1 миллион 852 тысячи детей

фото: gepatit-stop.ru

На 1 января 2017 года в республике проживало 1852 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года численность детей увеличилась на 95 тыс. человек (на 5,4%), сообщает Национальный статистический комитет.

В республике в 2016 году родилось 117,8 тыс. детей, что на 9,7 тыс. детей больше по сравнению с 2010 годом. Уровень рождаемости увеличился с 11,4 на 1000 человек населения в 2010 году до 12,4 в 2016 году.

Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в 2016 году на свет появились 60,6 тыс. мальчиков и 57,1 тыс. девочек.

В республике в 2016 году работало 3879 учреждений дошкольного образования, из них 2076 – в городах и городских поселках, 1803 – в сельской местности. Учреждения дошкольного образования посещало 418,1 тыс. детей. За последние 5 лет их численность увеличилась на 30,7 тыс. детей, или на 7,9%.

На начало 2016/2017 учебного года в республике функционировало 3155 дневных общеобразовательных учреждений, где обучалось 981,6 тыс. человек. Из них программы повышенного уровня проходили 145,3 тыс. учащихся 210 гимназий и 7,8 тыс. детей, обучавшихся в 29 лицеях.

Международный день защиты детей отмечается во многих странах мира 1 июня.  В Беларуси создана Национальная комиссия по правам ребенка, которая осуществляет контроль за соблюдением прав и законных интересов детей.


 
 
 
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На 1 января 2017 года в республике проживало 1852 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года численность детей увеличилась на 95 тыс. человек (на 5,4%),...

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