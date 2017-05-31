Жительница Пинска удерживала в своей квартире восьмилетнего мальчика и издевалась над ним

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Пинска полчаса удерживала в своей квартире восьмилетнего мальчика и издевалась над ним. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по ч.2 ст.183 (незаконное лишение свободы, сопровождавшееся мучениями) УК Беларуси в отношении 34-летней неработающей пинчанки.

По данным следствия, женщина с 13.00 до 13.30 15 мая насильно удерживала в своей квартире 8-летнего мальчика. При этом она ему угрожала, нанесла несколько ударов ножом по различным частям тела. Мальчик был освобожден прибывшими на место сотрудниками милиции.

Сообщение о противоправных действиях со стороны гражданки поступило от родителей пострадавшего, которым об этом рассказал друг мальчика. Ребята в тот момент направлялись на занятия в гимназию и заходили за общим знакомым домой, когда в подъезде незнакомая женщина схватила его приятеля.

В результате случившегося третьеклассник был доставлен в учреждение здравоохранения с множественными поверхностными ранами и ссадинами лица, тела и рук. После оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

Следователями в отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. Решается вопрос о производстве стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В рамках уголовного дела проведены осмотры, допросы, назначены исследования.-0-