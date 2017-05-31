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Захарова: что обсудят Лавров и Макей на встрече в Москве 4-5 июня

01.06.2017 10:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 4-5 июня Россию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Встреча глав дипломатических ведомств пройдет в преддверии празднования юбилейной даты — 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Эта дата отмечается 25 июня", — уточнила Захарова.

Официальный представитель МИД России также рассказала о программе предстоящей встречи. В рамках визита запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его белорусским коллегой, а также ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и Беларуси.

"В соответствии с повесткой дня заседания будет обсуждаться программа согласованных действий государств — участников Союзного государства в области внешней политики в текущем году, а также формирование аналогичной программы на новый двухлетний период", — рассказала Захарова.

Кроме того, среди актуальных тем переговоров — проблематика отношений с НАТО, основные направления информационной работы в целях повышения международного авторитета ЕАЭС, а также тематика и развитие двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, добавила официальный представитель МИД России.

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности предстоящей встречи и переговоров глав дипломатических ведомств России и Беларуси Сергея...

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