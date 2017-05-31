В Беларуси увеличат производство ценных видов рыбы

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В Беларуси в текущем году планируются произвести до 1 тыс. тонн товарной рыбы ценных видов, сообщил заместитель директора ГО "Белводхоз" Виктор Мельник.

"Поставлена задача увеличения объемов производства ценных видов рыбы – лососевых и осетровых. По прошлому году мы вышли уже на 800 тонн, сейчас выходим на 1 тыс. тонн ценных видов рыбы", - сообщил Мельник, пишет "Интерфакс-запад" .

В частности, отметил он, в текущем году в рыбхозе "Альба" запущена первая очередь комплекса по выращиванию форели. "Готовится проектная документация на вторую очередь", - добавил он. В сентябре ожидается ввод в эксплуатацию первой очереди рыбного хозяйства по выращиванию форели в Молодечненском районе, строящегося при участии иранских инвесторов.

В целом, заметил Виктор Мельник, "реализация идет довольно интересно, хотя цена на такую рыбу не сравнится с ценой на карпа". Товарная рыба ценных пород поставляется, в том числе, и на экспорт – в Россию и страны Балтии, добавил представитель "Белводхоза".

В ГО "Белводхоз" входит 15 рыбхозов. В 2016 году они вырастили около 12 тыс. тонн прудовой рыбы. В 2017 году ожидается увеличение производства на 5%.