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Второго «Монте-Карло» не вышло: эстонский игорный холдинг OEG завершил ликвидацию бизнеса в Беларуси

01.06.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Второго «Монте-Карло» не вышло: эстонский игорный холдинг OEG завершил ликвидацию бизнеса в Беларуси

bukmeker-info.by

Эстонская компания Olympic Entertainment Group (OEG) объявила о завершении ликвидации своего белорусского предприятия «Олимик Казино Бел».

Как говорится в сообщении, «целью ликвидации была корректировка структуры группы».

Напомним, что в 2016 году руководство OEG, которыйм владеет крупный эстонский бизнесмен Армин Кару, сообщило, что компания будет выводить свои рыночные операции из Беларуси и Польши из-за неблагоприятных условий ведения бизнеса и налогообложения. С 2015 года белорусский рынок падал по оборотам и доле в совокупном бизнесе.  

OEG, основным владельцем которой является эстонский миллионер Армин Кару, вышла на рынок Беларуси в 2006 году. Компании принадлежало несколько казино и игорных клубов и онлайн-казино OlyBet. По собственной оценке, на пике “Олимпик казино Бел” занимала свыше 10% игорного рынка Минска. На вторую пловину  2000-х годов пришелся азартный бум в Беларуси. Из-за запрета игорных заведений в России белорусские власти рассчитывали, что Минск и другие города страны превратятся в новые «монте-карлы». Но этого не произошло, россияне предпочли играть в Европе и Азии.

Армин Кару входил в тройку самых крупных эстонских инвесторов в экономику Беларуси. Среди них также Томас Тоол, акционер Silvano Fashion Group  и «Милавицы», и  Кайдо Иыэлехт, который с партнерами по Kaamos Group инвестировал в «Витебскую лесопилку». 

 
Теги: Минск
 
 
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Эстонская компания Olympic Entertainment Group (OEG) объявила о завершении ликвидации своего белорусского предприятия «Олимик Казино Бел».

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