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На трассе М1 микроавтобус сбил двух лосей, после чего в него врезался Peugeot

01.06.2017 11:14 — Разное | Tut.by  
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Двойная авария произошла ночью 31 мая: микроавтобус Iveco сбил на трассе в Борисовском районе двух лосей, после чего в него врезался Peugeot.


Фото: ОДАС

По информации ГАИ Минской области, 40-летний водитель Peugeot ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 457-м километре дороги совершил наезд на стоявшую в левой полосе после совершения ДТП Iveco Daily под управлением 41-летнего мужчины.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в Объединенной дорожно-аварийной службе, за несколько секунд до столкновения автомобилей водитель Iveco сбил двух внезапно выбежавших на трассу лосей. От удара микроавтобус развернуло и отбросило в отбойник.


Фото: ОДАС

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 59-летняя пассажирка микроавтобуса — ее госпитализировали. Оба лося погибли.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Двойная авария произошла ночью 31 мая вблизи деревни Лошница Борисовского района.

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