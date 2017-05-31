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На трассе М1 микроавтобус сбил двух лосей, после чего в него врезался Peugeot
Двойная авария произошла ночью 31 мая: микроавтобус Iveco сбил на трассе в Борисовском районе двух лосей, после чего в него врезался Peugeot.
По информации ГАИ Минской области, 40-летний водитель Peugeot ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 457-м километре дороги совершил наезд на стоявшую в левой полосе после совершения ДТП Iveco Daily под управлением 41-летнего мужчины.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 59-летняя пассажирка микроавтобуса — ее госпитализировали. Оба лося погибли.
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Двойная авария произошла ночью 31 мая вблизи деревни Лошница Борисовского района.
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