В США создан самый большой в мире самолет для запуска ракет в космос

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США (пустыня Мохаве, штат Калифорния) впервые выведен из ангара самолет Stratolaunch, который является самым большим в мире транспортным воздушным судном. Об этом сообщают информагентства.

Самолет Stratolaunch способен запускать космические ракеты-носители с высоты 9100 м. Его размах крыла составляет 117 м, масса самолета - около 250 т, а с полной нагрузкой - 590 т.

Гигантский транспортный самолет планируется применять как воздушную платформу для запуска ракет-носителей Pegasus XL, которые будут доставлять грузы на низкую околоземную орбиту. Первоначально Stratolaunch сможет нести одну ракету, однако в дальнейшем их число может увеличиться до трех.

Отмечается, что в самое ближайшее время в пустыне Мохаве состоятся наземные испытания воздушного судна, а первый демонстрационный запуск планируется провести в 2019 году.

Компания Stratolaunch была основана в 2011 году миллиардером Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Пол Аллен занимает 40-ю строчку в списке богатейших людей в мире.-0-