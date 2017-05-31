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Причиной катастрофы Ту-154 под Сочи могли быть ошибочные действия командира судна

01.06.2017 11:22 — Разное | Ежедневник  
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Причиной катастрофы Ту-154 под Сочи могли быть ошибочные действия командира судна

фото: Podrobnosti.ua

Декабрьская катастрофа самолета Ту-154 под Сочи могла произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки - ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям", - сообщили в Министерстве обороны России по итогам расследования авиапроисшествия.

"Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов", - сказали в Минобороны.
"Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг", - сообщили в Минобороны.

В министерстве сказали, что расследование авиакатастрофы, которая произошла 25 декабря 2016 г., завершено. В комиссию входили эксперты Минобороны РФ, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна "Туполев".

"В ходе работы комиссии экспертами были внимательно проанализированы все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучены технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи", - сообщили в военном ведомстве.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

 
 
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Декабрьская катастрофа самолета Ту-154 под Сочи могла произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при...

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