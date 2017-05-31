В Чаусском районе открылся после капитального ремонта мост через реку Бася

Мост через реку Бася на дороге Р-96 Могилев-Рясно-Мстиславль в Чаусском районе открыт после капитального ремонта. Он занял 10 месяцев — начался в июле 2016 года, сообщили в « Могилевавтодоре ».



Фото: mogilevavtodor.by

Капремонт двухполосного моста длиной 98,7 метров проводил «Мостострой». Дорожники обустроили объездной мост, сделали ремонт опор, пролетов, тротуаров. Установили барьерное ограждение, систему водоотвода, ригели промежуточных опор и обновили мостовое полотно.

Акт о вводе в эксплуатацию моста подписан 29 мая.