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В Чаусском районе открылся после капитального ремонта мост через реку Бася

01.06.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
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Мост через реку Бася на дороге Р-96 Могилев-Рясно-Мстиславль в Чаусском районе открыт после капитального ремонта. Он занял 10 месяцев — начался в июле 2016 года, сообщили в «Могилевавтодоре».


Фото: mogilevavtodor.by

Капремонт двухполосного моста длиной 98,7 метров проводил «Мостострой». Дорожники обустроили объездной мост, сделали ремонт опор, пролетов, тротуаров. Установили барьерное ограждение, систему водоотвода, ригели промежуточных опор и обновили мостовое полотно.

Акт о вводе в эксплуатацию моста подписан 29 мая.

 
Теги: Могилев
 
 
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