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В кинотеатрах Гомеля появились новые фильмы

01.06.2017 11:20 — Разное | Tut.by  
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С приходом лета в прокате Гомеля появилось четыре новых фильма. Зрителю представятся: фэнтези «Чудо-Женщина», комедия «Спасатели Малибу», драма «Нелюбовь» и анимационный фильм «Подводная эра». AFISHA.TUT.BY рассказывает о каждом из них.

«Чудо-Женщина»

Режиссер: Пэтти Дженкинс.

В ролях: Галь Гадот, Дэвид Тьюлис, Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Люси Дэвис, Елена Анайя, Юэн Бремнер, Дэнни Хьюстон, Даутцен Крез.

Где смотреть: Кинотеатр им. Калинина, «МиниОН», «Октябрь».

В фильме рассказывается история Дианы, которая перед тем как стать Чудо-Женщиной, была принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти и свое истинное предназначение.

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«Спасатели Малибу»


Режиссер: Сет Гордон.

В ролях: Александра Даддарио, Дуэйн Джонсон, Брэндон Ларракуэнте, Приянка Чопра, Келли Рорбах, Зак Эфрон, Ана Флавия Гавлак, Памела Андерсон, Ильфенеш Хадера, Шарлотта МакКинни.

Где смотреть: «МиниОН», «Мир».

История о группе пляжных спасателей, которая работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

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«Нелюбовь»


Режиссер: Андрей Звягинцев.

В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова.

Где смотреть: кинотеатр «Мир».

История супружеской пары в разгар тяжелого развода. Женя и Борис нашли новых партнеров и готовы начать жизнь сначала, даже если это означает отказ от 12-летнего сына Алеши. Увидев одну из их гадких ссор, Алеша исчезает.

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«Подводная эра»

Режиссер: Хулио Гурпиде.

Где смотреть: «Мир», «Октябрь».

Мультфильм об обитателях морских глубин, рассказывающий о том времени, когда океан покроет всю сушу. Последний в мире осьминог-гримпотевсис и его друзья, потерявшие в результате несчастного случая свой дом, вынуждены отправиться в долгое и опасное путешествие в поисках нового пристанища.

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***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш билетов на концерт Three Days Grace в Минске.

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2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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С приходом лета в прокате Гомеля появилось четыре новых фильма. AFISHA.TUT.BY рассказывает о каждом из них.

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