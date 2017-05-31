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Жарко: размер пенсий будет не ниже 40% от средней зарплаты по стране
01.06.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне, 31 мая, на совместном заседании обеих палат парламента и правительства
По словам Жарко, основная задача состоит в поддержании уровня реального благосостояния граждан с тем, чтобы размер пенсий был не ниже 40% от размера средней зарплаты по стране.
"С учетом финансовых возможностей правительства будет рассмотрен вопрос о повышении в текущем году трудовых пенсий.
Вместе с тем, достигнутое в предыдущие годы соотношение размера пенсий по возрасту и размера средней заработной платы на уровне не менее 40% будет выдержано и в нынешних условиях, подчеркнул Жарко.
Кроме того, в Беларуси разработаны новые подходы к назначению трудовых пенсий отдельным категориям граждан. В частности, речь идет о бывших военнослужащих, которые не имеют выслуги для получения военной пенсии, а также о гражданах, которые долгое время ухаживали за нетрудоспособными членами своих семей.
Соответствующий проект указа о назначении трудовых пенсий отдельным категориям граждан в настоящее время внесен на рассмотрение президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как ранее сообщал Sputnik, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Беларуси насчитывается около 2,6 миллиона пенсионеров.
Комментарий вице-премьера Беларуси Василия Жарко о перерасчетах пенсионных выплат слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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На 1 мая средний размер пенсии в Беларуси составлял 306, 57 рубля; в течение года размеры минимальных и социальных пенсий пересчитают дважды ― 1 августа и 1 ноября,...
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