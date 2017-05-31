Екатерина из Черикова и ее одноклассники начали собирать деньги на выпускной еще с прошлого лета. А Елизавета из агрогородка Селецкое Костюковичского района ради платья на «прощальный вечер со школой» ездила в российские Клинцы, где «выбор больше и цены ниже». FINANCE.TUT.BY расспросил одиннадцатиклассников из столицы, райцентров, деревни и агрогородка, как они готовились к выпускному и какие суммы потратили на подготовку.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Выпускные в Минске — с фуршетом и кавер-бэндами

Фото из личного архива героини

У минчанки Ангелины выпускной в школе начнется с торжественной части и вручения аттестатов, а продолжится небольшим концертом, подготовленным выпускниками. Для подростков накроют скромный стол. Гулять планируют до рассвета.

— Я ведущая, а еще играю в сценке и пою вместе со всем классом. За себя не волнуюсь! — добавляет девушка.

В классе из 17 человек за организационную часть выпускного каждый заплатил 150 долларов. Кое-кто из родителей сначала удивился такой сумме, но им расписали затраты — и недовольных не осталось. Оригинально школьники подошли к вопросу подарков:

— Тема выпускного связана с фотографиями, так что мы дарим рамку со снимком класса и учителя. Для классного руководителя — рамка из семи фотографий, которую мы прикрепим на большое сердце.

Ангелине повезло: подходящее платье для торжества она нашла с первого раза. «Вместе с макияжем и прической подготовка к выпускному обойдется в 130 долларов», — говорит девушка. Зато для многих одноклассниц Ангелины поиск наряда стал целой проблемой, «многие мечтали о платье в пол». По ее словам, «Импульс» и Ждановичи — два места, где наряды выпускницы покупали чаще всего.

Итого: около 522 рублей.

Фото из личного архива героини

Выпускной Татьяны пройдет в родных стенах минской гимназии.

— Выезжать никуда не будем. Всю развлекательную программу нам организовывает одна компания. Она же и предоставляет ведущего. У нас в этом году пригласили Илью Кононова с телеканала «Беларусь-2», он уже был ведущим в нашей гимназии на предыдущих выпусках, — объясняет Татьяна.

После вручения аттестатов выступят выпускники и родители, а потом гостей вечера ждут танцевальные номера и кавер-бэнд. Вся программа стоила примерно 220 рублей. Вместо «застолья» в столовой ребята предпочли фуршет в актовом зале: без горячих блюд, но с закусками и фруктами. На фуршет собирали примерно по 40 рублей. Если суммировать все расходы, то торты, украшения зала и школы, подарок школе, альбом, цветы вместе с фуршетом и программой обошлись в 350−400 рублей.

— У нас три выпускных класса, поэтому на праздник не пришлось искать огромные суммы. А подарок школе — большой экран в актовый зал.

Татьяна признается, что с выбором платья особых проблем не было: наряд взялась шить мама, так что дочери оставалось только выбрать понравившийся фасон. Так как тратились только на ткань, платье обошлось в 25−35 рублей. Макияж и прическу выпускница будет делать у одного мастера, и это будет стоит 60−80 рублей.

Итого: в районге 435−515 рублей.

Выпускной в Чечерске — за платьем пришлось ехать в Минск

Фото из личного архива героини

В этом году Елизавета оканчивает одну из школ Чечерска. По традиции сначала школьников здесь ждет торжество районного масштаба.

— Все выпускники собираются на площади, танцуют вальс, — описывает Елизавета. — В этом году торжественную часть перенесли из амфитеатра в киноконцертный зал «Октябрь», там вручат аттестаты, а еще организуют небольшой концерт.

После районного выпускного подростки отправятся в школу. Для родителей и учителей они подготовили собственную концертную программу. Когда выступление ребят закончится, на сцену выйдет тамада с конкурсами.

В этом году в чечерской школе — 42 выпускника, каждый из них отдал за праздник 200 рублей.

— В эту сумму входит оплата и фотосъемки, и видеосъемки, и услуг тамады. А еще шары для украшения зала, цветы и продукты, чтобы накрыть небольшой стол, — перечисляет школьница. — Отдельно покупали только ленты. А выпускной альбом мы не делаем, решили обойтись фото на носителе. Подарком школе, по традиции, станут жалюзи.

Лиза называет выпускной «одним из самых главных мероприятий в жизни человека» и ждет его с нетерпением.

— Мой старший брат выпустился со школы пять лет назад, и я присутствовала на его выпускном вечере. После этого у меня появилось безумное желание скорее стать выпускницей, чтобы на своей собственной шкуре ощутить, каково это!

Подготовиться к важному событию в Чечерске у Лизы не получилось. За красивым платьем для выпускного сначала отправились в Гомель, а потом и в Минск.

— К сожалению, в Гомеле не попалось того самого платья, которое хотелось бы надеть или просто примерить. В столице намного проще: понравилось первое, которое надела. Обошлось оно мне в 230 рублей. Макияж и прическу в день выпускного еду делать в Гомеле. За макияж отдаю 20 долларов, а за прическу 50, — подсчитывает девушка.

Итого: около 560 рублей.

Выпускной в Черикове — деньги собирали с лета

Фото из личного архива героини

Одноклассники Екатерины из Черикова собирали по 40 рублей на украшение зала, цветы и подарки классным руководителям, первым учителям и школе.

— Классным руководителям решили подарить постельное белье, а школе — шторы на этаж, где учительская, — говорит выпускница.

Альбом школьникам обошелся в 28 долларов, видеосъемка — в 38 долларов. На тамаду собирали по 24 рубля. Траты оказались подъемными для всех, во многом потому, что собирать деньги начали заранее — с лета прошлого года. Но многие выпускники идут на праздник без родителей — в том числе ради экономии.

— Как это связано с деньгами? Выпускник за «стол» платит 35 рублей, и каждый из родителей 35 рублей за себя.

C Екатериной на выпускной пойдет только мама, папа в этот момент будет на работе.

— Каким окажется меню, точно я не знаю, но будут тарталетки, бутерброды, шпажки, — перечисляет Екатерина. — Вроде бы горячие блюда тоже заказывали.

Выпускница долго не могла найти к торжеству то самое платье: ни в Черикове, ни в Могилеве — потому пришлось съездить в Россию. Макияж и прическу девушка решила делать не сама, а у мастера. Подготовка образа к выпускному обойдется в 360 рублей.

Итого: около 617 рублей.

Выпускной в деревне Подстаринь — сдавали по 10 рублей в течение года

Фото из личного архива героини

Подстаринь — это деревня в Ивацевичском районе Брестской области. В этом году местную школу оканчивает семь человек.

— Класс у нас маленький, пять девочек и два мальчика, — рассказывает выпускница Дарья. — Естественно, что особо не разгуляешься. Но учиться всемером — это как жить в большой семье. Все друг друга поддерживают, даже особых ссор не было. Очень хочется, чтобы мы все вместе пошли учиться дальше, но у каждого своя дорога. Кстати, у нас был необычный «последний звонок»: на линейку пришли «двеннадцатиклассники» — бывшие ученики, у которых в этом году 50-летний юбилей выпуска.

Дарья и ее одноклассники заказывали фотосессию, когда учились в 9 классе, потому на профессионального фотографа в этот раз решили не тратиться. Со снимками попросили помочь знакомого. На организацию праздника в течение учебного года сдавали по 10 рублей, в итоге со всего класса собрали 600 рублей.

— Конечно же, нужно будет еще доносить какую-то сумму. Все уйдет на цветы и мелкие расходы. Подарок школе — это доска. Нужно заменить ту, что висела в нашем классе, решили сделать это сами.

Школьников ожидает банкет в сельском Доме культуры: во-первых, здесь есть аппаратура и простор для танцев, а во-вторых, близко к дому приятнее встретить рассвет. Стол накроют своими силами.

Что касается расходов на образ для выпускного, то Дарья рассчитывает уложиться в 250 рублей: платье, туфли или босоножки, бижутерия и маленькая сумочка. Плюс до 30 рублей, чтобы сделать прическу.

Итого: около 370 рублей.

Выпускной в агрогородке Селецкое — все одноклассницы покупали платья в России

Фото из личного архива героини

В выпускном классе Селецкой школы Костюковичского района в этом году — шесть человек.

— Каждый приносил 90 рублей на цветы, открытки и подарки, — делится выпускница Елизавета.

Концерт школьники готовили своими силами: будут песни, сценки и танцевальный флешмоб. Задействуют в выступлении также учеников 9-го и 10-го класса. А вот накрывать стол на выпускном в агрогородке не будут совсем

— Просто не захотели, — объясняет Елизавета.

Чтобы подготовиться к выпускному, Елизавете также пришлось съездить в российский город Клинцы. По словам девушки, «там и выбор большой, и цены хорошие».

— Мы живем почти на границе, поэтому в Россию ездим часто. Все мои одноклассницы тоже там платья покупали. Украшение, туфли, платье — все это обошлось в 132 рубля. Думаю, в Могилеве вышло бы дороже.

Итого: около 222 рубля.