Новые фильмы вышли в прокат Могилева

С приходом лета в прокате Могилева появились четыре новых фильма. Зрителю представятся: фэнтези «Чудо-Женщина», комедия «Спасатели Малибу», драма «Нелюбовь» и анимационный фильм «Спарк. Герой Вселенной». AFISHA.TUT.BY рассказывает о каждом из них.

В фильме рассказывается история Дианы, которая перед тем как стать Чудо-Женщиной, была принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти и свое истинное предназначение.

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« Спасатели Малибу »

Режиссер: Сет Гордон. В ролях: Александра Даддарио, Дуэйн Джонсон , Брэндон Ларракуэнте, Приянка Чопра, Келли Рорбах, Зак Эфрон , Ана Флавия Гавлак, Памела Андерсон, Ильфенеш Хадера, Шарлотта МакКинни.

История о группе пляжных спасателей, которая работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

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« Нелюбовь »

Режиссер: Андрей Звягинцев. В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова. Где смотреть: кинотеатр « Мир».

История супружеской пары в разгар тяжелого развода. Женя и Борис нашли новых партнеров и готовы начать жизнь сначала, даже если это означает отказ от 12-летнего сына Алеши. Увидев одну из их гадких ссор, Алеша исчезает.

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« Спарк Герой Вселенной » Режиссер: Аарон Вудли.

Мультфильм о том, как могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

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