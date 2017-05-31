1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУП "Национальное кадастровое агентство" Государственного комитета по имуществу разработало приложение, предназначенное для автоматизации предоставления услуг потребителям и обеспечения оперативного взаимодействия с системой организаций по регистрации при получении услуг. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госкомимущества, сообщает БЕЛТА.

Приложение "Мой кут" позволит пользователям в течение нескольких секунд получить информацию о такой характеристике, как площадь объекта и его назначение. Первоначально поиск будет осуществляться по инвентарному (кадастровому) номеру объекта недвижимости. Запрос будет обрабатываться в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Для пользователей, которые пройдут достоверную регистрацию (верификацию), в приложении будет доступна возможность получения более подробной информации об объекте недвижимости в виде простого информационного сообщения.

Актуальные на момент отправки запроса данные будут предоставляться на электронную почту в виде файла подписанного электронно-цифровой подписью. Информация о характеристиках объекта, наличии или отсутствии ограничений (обременений) прав на него, правовой режим объекта будет предоставляться на возмездной основе.

В дальнейшем планируется расширение функциональных возможностей мобильного приложения.-0-