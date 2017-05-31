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В России создадут образовательную платформу для школ

01.06.2017 11:51 — Разное | БелТА  
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1 июня, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Компания "Яндекс" совместно с образовательным холдингом "Просвещение" разработают образовательную платформу, включающую сервисы для учеников, учителей и родителей. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

"Использование технологий открывает новые возможности в образовании. Сочетая разработки "Яндекса" и методический опыт "Просвещения", мы сможем создать для школы не только удобные сервисы, но и новые, современные типы учебных пособий. В комплексе это сделает образовательный процесс более доступным, индивидуальным и открытым", - заявил генеральный директор "Яндекса" в России Александр Шульгин.

Для создания платформы "Яндекс" и "Просвещение" организуют совместное предприятие, инвестиции в проект составят 120 млн российских рублей до конца 2017 года.

Платформа будет доступна на компьютерах и мобильных устройствах. Она будет включать различные инструменты и функции, позволяя взаимодействовать ученикам и учителям не только в классе, а также предоставлять доступ к учебным и методическим материалам.-0-

 
 
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