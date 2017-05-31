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Лукашенко расширил перечень предлагаемых в концессию месторождений нефти

01.06.2017 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко расширил перечень предлагаемых в концессию месторождений нефти

фото: Reuters

Объекты дополнили перечень месторождений, предлагаемых инвесторам для передачи в концессионное пользование, всего в списке 15 позиций.

Александр Лукашенко указом №196 от 30 мая расширил перечень предлагаемых в концессию (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию природных ресурсов - прим. ред.) месторождений. 

Государство «в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых» готово поделиться запасами нефти и благородных металлов, в частности, платины, пишет tut.by.

В новом перечне к прежним восьми объектам добавилось еще семь. Это месторождение нефти «Морозовское» в Светлогорском районе Гомельской области, Южно-Оршанский нефтеперспективный участок и Южно-Копаткевичская нефтеперспективная структура, а также два месторождения кварцевых песков - «Убортская Рудня» в Лельчицком районе Гомельской области и «Городное» в Столинском районе Брестской области и месторождение доломита «Осинторфское» в Витебской области.

Власти рассчитывают на интерес инвесторов к проявлению благородных металлов «Зуберово» (Столбцовский район Минской области). Как ранее сообщалось среди драгметаллов была обнаружены металлы платиновой группы.

Начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик рассказывал, что «объект интересный, там выявлена хорошая промышленная концентрация драгоценных металлов». Проект решили предложить частным компаниям, так как для страны это не основное направление деятельности по развитию минерально-сырьевой базы.

Выбирать концессионеров планируется по результатам конкурса.

 
 
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Объекты дополнили перечень месторождений, предлагаемых инвесторам для передачи в концессионное пользование, всего в списке 15 позиций.

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