Гидромет: на пятницу объявлен оранжевый уровень из-за сильного ветра

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на пятницу 2 июня в связи с ожидающимся сильным ветром, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



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По его словам, погоду на этот день будет определять атмосферный фронт и холодная воздушная масса, которая придет в Беларусь с севера европейского континента.

"Выписано предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности)", — сказал Рябов.

Он отметил, что порывы ветра в пятницу ожидаются до 15-20 метро в секунду, также в этот день ожидаются кратковременные дожди, ночью по северной половине страны, днем — по большей части территории Беларуси.

Температура воздуха ночью ожидается от +3 до +9 градусов, днем — +11-+17, по юго-западу республики от +18 до +23 градусов.