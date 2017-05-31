|
Гидромет: на пятницу объявлен оранжевый уровень из-за сильного ветра
01.06.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на пятницу 2 июня в связи с ожидающимся сильным ветром, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
© Sputnik Евгений Одиноков
По его словам, погоду на этот день будет определять атмосферный фронт и холодная воздушная масса, которая придет в Беларусь с севера европейского континента.
"Выписано предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности)", — сказал Рябов.
Он отметил, что порывы ветра в пятницу ожидаются до 15-20 метро в секунду, также в этот день ожидаются кратковременные дожди, ночью по северной половине страны, днем — по большей части территории Беларуси.
Температура воздуха ночью ожидается от +3 до +9 градусов, днем — +11-+17, по юго-западу республики от +18 до +23 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в этот день определит холодная воздушная масса, которая принесет в республику сильный ветер и кратковременные дожди.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии