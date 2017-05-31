ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Костицын перешел в китайский "Куньлунь"

01.06.2017 12:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Ранее «Чемпионат» сообщал, что борьбу за форварда вели два клуба — «Куньлунь» и минское «Динамо», но он выбрал первоначальное предложение.


Андрей Костицын. Фото: hcsochi.ru

«Андрей Костицын подписал односторонний контракт с „Куньлунем“ сроком на один год», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

В минувшем сезоне 32-летний Костицын выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач, коэффициент полезности «+9». Всего в КХЛ на его счету 173 (78+95) результативных балла в 284 играх за «Сочи», «Торпедо» и «Трактор».

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в "Куньлунь Ред Стар". Ранее "Чемпионат" сообщал, что борьбу за форварда вели два клуба - "Куньлунь" и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Трое жителей Молодечно опустошили ларек с мороженым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика