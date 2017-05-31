Белорусский нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Ранее «Чемпионат» сообщал, что борьбу за форварда вели два клуба — «Куньлунь» и минское «Динамо», но он выбрал первоначальное предложение.



Андрей Костицын. Фото: hcsochi.ru

«Андрей Костицын подписал односторонний контракт с „Куньлунем“ сроком на один год», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

В минувшем сезоне 32-летний Костицын выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач, коэффициент полезности «+9». Всего в КХЛ на его счету 173 (78+95) результативных балла в 284 играх за «Сочи», «Торпедо» и «Трактор».