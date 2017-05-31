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В Пинске пьяный водитель покусал инспектора ГАИ

01.06.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
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В Пинске пьяный водитель оказал сопротивление при задержании и травмировал инспектора ДПС. Об этом со ссылкой на следователя Пинского межрайонного отдела СК Михаила Чистовского сообщает телеканал «Варяг».

Инцидент произошел в ночь на 21 мая на улице Советской. Водитель черного BMW привлек внимание инспекторов своим неадекватным поведением на дороге. Сотрудники ГАИ подали ему сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня.

В какой-то момент по техническим причинам BMW прекратил движение, но это не остановило нарушителя — он бросил автомобиль и решил убежать. «Побежал он в сторону дома № 2А по улице Кирова, но был задержан сотрудниками ДПС, и, в процессе задержания, в отношении одного из них применил насилие в целях воспрепятствования его законной деятельности», — рассказал Михаил Чистовский.

Помимо укусов, во время борьбы с правонарушителем, инспектор получил также ушибы — сейчас он на больничном.

Позже выяснилось, что водитель BMW был пьян — 1,2 промилле алкоголя. Ранее данный гражданин был судим по ст. 328 УК Беларуси (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). В настоящее время женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он задержан в порядке ст. 108 УПК Беларуси и находится в ИВС.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он задержан в порядке ст. 108 УПК Беларуси и находится в ИВС.

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