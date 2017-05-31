Трое жителей Молодечно опустошили ларек с мороженым

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Молодечно вынесли из ларька 15 контейнеров мороженого, сообщил БЕЛТА начальник уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрей Мелюк.

Поздним вечером трое жителей Молодечно распивали пиво у торговой палатки. Пиво закончилось, и у троицы возникла идея заглянуть внутрь ларька. Охранной сигнализации не было. Злоумышленники разорвали обшивку ларька и оказались возле морозильных камер. С собой они смогли унести 15 контейнеров мороженого и почти 500 вафельных рожков общей стоимостью около Br300.

О краже оперативники узнали утром от продавца. "Выйти на подозреваемых удалось в течение нескольких дней. Помогли записи с камер видеонаблюдения и информация от сотрудников службы безопасности магазина, в который воры заходили накануне", - рассказал Андрей Мелюк.

Часть похищенного нашли у злоумышленников дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет.-0-