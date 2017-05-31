Иван Дорн выступит в Минске с презентацией нового альбома

13 октября Иван Дорн с концертом приедет в Минск. Презентация нового альбома «Open The Dorn» состоится в столичном Prime Hall.





Работа над «Open The Dorn» началась летом 2015 в Киеве. Большую часть композиций были записаны летом и осенью 2016 года в Лос-Анджелесе. Над новым альбомом работал американский продюсер Боб «Bassy» Брокман, 30 раз номинированный на Grammy (The Fugees, Tony Brexton, Mary J Blige, Cee Lo Green). «Для меня было большим удовольствием работать с Иваном. У него прекрасный голос Джона Майера и душа Jamiroquai. Его игра и манера пения очень передовые. Альбом, над которым мы работали вместе, выведет его на новый уровень», — сказал продюсер.

Жанровый диапазон «Open the Dorn» едва ли не шире, чем у предшествующего ему альбома «Randorn»: соул, фанк, хаус, диско, трайбл, электроника, хип-хоп, джаз. В марте текущего года вышел пилотный сингл к альбому — «Collaba», собравший восторженную критику. В этом треке трудно узнать музыку с постсоветского пространства. Скорее, саунд ближе к Aphex Twin и Prodigy, да и клип рассчитан во многом на западную аудиторию. Все видео к новому альбому достаточно провокационны, фактически никогда на постсоветском пространстве не снимались клипы, настолько созвучные лучшим западным образцам.

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До нового альбома Иван Дорна певец ассоциировался с современной качественной поп-музыкой. Свою карьеру в шоу-бизнесе Дорн начал работы телеведущим на музыкальном украинском канале М1. А затем на концерте Jamiroquai он познакомился с Анной Добрыдневой, будущим партнером в проекте «Пара нормальных». Однако через два года проект распался, но Иван не прогадал, начав сольную картеру. В 2010 году Дорн выстреливает композициями: «Так сильно», «Стыцамэн», «Северное сияние» и «Синими, желтыми, красными».

«Если вы еще по каким-то причинам воспринимаете Ивана Дорна как смазливого певца с попсовыми куплетами, то спешу вас огорчить: вы заблуждаетесь. То, что начал делать Иван в альбоме „Jazzy Funky Dorn“, благополучно переросло в „Open the Dorn“. К фанковому задору и лиричности джаза добавилась актуальная электронная волна. И все это слушается на одном дыхании. Для меня показателем уровня альбома являются мои ноги. Если при прослушивании они начали пританцовывать, то все — это успех. В случае с новым альбомом Дорна все так и произошло», — Алик Кемалов, продюсер московского сайта The Village.

Выступление Ивана Дорна состоится в Prime Hall 13 декабря в 19.00. Кстати, на концерте прозвучат и лучшие хиты Ивана Дорна из предыдущих альбомов. Билеты уже в продаже.

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