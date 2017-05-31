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КГБ выявил нарколабораторию в частном доме Могилевской области
Фото КГБ
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности пресек противоправную деятельность группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением и распространениемособо опасного психотропного вещества мефедрона, сообщили БЕЛТА в КГБ.
В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативные подразделения КГБ установили адрес подпольной нарколаборатории, размещавшейся в одном из частных домов Могилевской области. В момент изготовления синтетического наркотика с поличным задержаны двое подозреваемых. Впоследствии задержаны еще три участника группы.
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В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативные подразделения КГБ установили адрес подпольной нарколаборатории, размещавшейся в одном из частных...
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