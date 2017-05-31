Косинец проанализирует модернизацию предприятий



фото: tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о поставленных перед недавно назначенным помощником президента Александром Косинцем задачах, сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. И я уже премьеру и главе администрации президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено. Этим займется Косинец", - сказал Александр Лукашенко на совещании о стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли в четверг.

"Ему поручены эти проекты. Собрать специалистов по всем направлениям. Наталья Ивановна (Наталья Кочанова, глава администрации президента – ред.), вы должны обеспечить ему непосредственную поддержу. Все это должно быть объективно проанализировано и положено мне на стол", - продолжил президент.

"Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я не позволю, чтобы решения президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может. Это касается всего, начиная от Орши и заканчивая нынешним разговором. Мне нужен объективный анализ и доклад", - подчеркнул Лукашенко.