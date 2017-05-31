С 1 июня белорусы валюты по паспорту">могут приобретать валюту без предоставления паспорта. Документ нужен только при операции на сумму больше 1000 базовых величин. FINANCE.TUT.BY прошелся по минским обменникам и посмотрел, как белорусы отреагировали на изменения и стали ли чаще покупать валюту.





«Бывало, забудешь паспорт в другой сумочке — и купить валюту не сможешь»

— Я была немного удивлена: протягиваю паспорт, а мне говорят, что он не нужен. С сегодняшнего дня, оказывается, валюту продают без паспорта. Я и не знала и объявлений нигде в банке не видела, — рассказывает минчанка Светлана, клиентка отделения Белагропромбанка в Чижовке.

Светлана меняет сто долларов «на жизнь»: «Зарплата закончилась, а жить за что-то надо». То, что отменили обязательную продажу валюту по паспорта, — это хорошо, считает девушка, но говорит, что ее жизнь особо не изменится:

— Я всегда ношу с собой паспорт: мало ли где он может пригодиться.





Доллары в отделении банка покупаю студентка Александра. Сумма скромнее — 15 долларов:

— Я занимаюсь английским языком с репетитором, поэтому менять валюту приходится часто. С тем, что отменили продажу по паспорту, станет, конечно, легче. Знаете, бывает выбегаешь из дома и хватаешь какую-нибудь сумочку, а паспорт остался в другой. И тогда уже купить валюту не можешь. Я несколько раз попадала в такую ситуацию.

Строитель Сергей тоже согласен, что упрощение процесса по продаже валюты — хорошая новость. Правда, мужчина сомневается, что такая либерализация продлится долго.

— Я читал новости и знаю, что это связано якобы со стабилизацией ситуации в экономике. А она у нас реально стабилизировалась? Помню, у нас уже такое было: продажу валюты по паспортам ввели, потом отменили, а через несколько лет ввели опять.

«Я не самый интересный персонаж для налоговой»

В обменниках на железнодорожном вокзале также не указано, что с 1 июня покупать валюту можно без паспорта, поэтому для некоторых нововведение становится сюрпризом. На стенде у обменника Беларусбанка весит лишь объявление о том, что банк обязан осуществлять идентификацию личности при обмене сумм свыше 1000 базовых величин.





— Паспорт у меня даже не спросили! Я сразу не поняла, почему, а потом сказали, что уже с сегодня можно покупать без паспорта, — рассказывает 50-летняя Ольга, покупающая евро в обменники Беларусбанка на вокзале. — Хотя паспорт у меня всегда с собой в сумочке.

Среди плюсов отмены покупки валюты по паспорту Ольга называет то, что процесс обмена станет быстрее:

— Раньше твой паспорт пока посмотрят, перепечатают данные с него, это все занимало время. Немного, конечно, но все же. Если вдруг большие очереди в обменник, думаю, это поможет сэкономить время.

— Мне, если честно, разницы никакой, — говорит Анатолий. — Людей от покупки валюту удерживало не то, что надо показывать паспорт, а то, что банально нет денег. А я сам лично не меняю настолько большие суммы, чтобы бояться показать паспорт. Я не самый интересный персонаж для налоговой.

На пару этажей на вокзале — еще два обменника: МТБанка и БПС-Сбербанка. Здесь также не увидели объявлений о том, что с сегодня покупать валюту можно без паспорта. У обменника стоит 27-летняя экономист Наталья. Девушка, правда, не покупает, а продает доллары.

— У мамы скоро день рождения, надо купить ей подарок, а до зарплаты далеко — вот и приходится менять запасы, — рассказывает Наталья. — Сдавать валюту и раньше же ведь можно было без паспорта. А если покупать, то я давно не покупала в обменниках. В основном с помощью карточки через банкомат: курс одинаковый, а очередей нет.

«Буду ли я больше покупать валюту? Нет, это не по моей части»

В отделении «Идея Банка» на Притыцкого, 97 утром немноголюдно. Впрочем, мужчина передо мной покупал больше тысячи долларов — кто знает, вдруг мотивировала его именно возможность не предъявлять паспорт?

— Стало ли удобнее теперь, когда можно не показывать паспорт? — задумывается минчанин средних лет Александр, только что зашедший в банк. — Раньше сведения предоставляли в налоговую, а теперь нечего предоставлять.

У кассы «Идея Банка» мы не увидели уведомление о том, что с 1 июня валюту физлицам продают без предъявления паспорта, но на мой вопрос: «Хочу купить доллары, документы показывать надо?» — кассир равнодушно отвечает: «Нет».

Так у меня в кошельке оказываются 20 долларов, купленные по курсу 1,872 — и безо всякого удостоверения личности.





В «МТБанке» на Кунцевщина, 2 своей очереди ожидать не больше пяти минут: возможность купить валюту на сумму до 23 тысяч рублей без предоставления документов здесь тоже не вызвала ажиотажа. Объявления о том, что показывать паспорт с сегодняшнего дня не нужно, нигде не видно. Впрочем, кассир ничего не спрашивает — только меняет рубли на доллары по курсу 1,872.

— Теперь можно без паспорта покупать валюту? — удивляется блондинка Алеся, которая сегодня тоже клиент «МТБанка». — А какая разница? Я и так всегда с собой паспорт ношу.

Девушка по имени Ольга тоже не знала о том, что теперь паспорт в обменнике не нужен. Говорит, что ей, в принципе, все равно, но, наверное, теперь белорусы станут покупать валюту чаще.

— Буду ли я больше покупать валюту? Нет, это не по моей части, — отмахивается еще один мужчина из очереди.

И действительно, из кошелька он достает купюру в 500 евро — и идет менять их на белорусские рубли. С таким подходом паспорт не нужен был и до 1 июня.