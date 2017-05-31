Пинчанин при задержании покусал сотрудника ГАИ

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сотрудник ГАИ пострадал при задержании пьяного водителя. Такая информация размещена на сайте местного медиахолдинга "Варяг", сообщает БЕЛТА.

Во время ночного дежурства на улицах города внимание инспекторов Госавтоинспекции привлек автомобиль "БМВ". За рулем оказался пинчанин 1990 года рождения. Сотрудники приняли меры для остановки машины, однако водитель проигнорировал требования стражей порядка и попытался скрыться. На улице Кирова по техническим причинам автомобиль остановился. Владелец бросил его и пустился в бега, но был оперативно задержан. При этом мужчина оказал сопротивление сотрудникам ДПС. Одного из них нарушитель покусал.

Установлено, что молодой человек был пьян (1,2 промилле). Ему придется ответить перед законом за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также за насильственные действия в отношении сотрудника ГАИ.

Портал сообщает, что после инцидента с нарушителем инспектор ГАИ находится на больничном.-0-