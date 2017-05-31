КГБ выявил нарколабораторию в частном доме Могилевской области

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности пресек противоправную деятельность группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением и распространением особо опасного психотропного вещества мефедрон, сообщили БЕЛТА в КГБ.

Во время оперативно-разыскных мероприятий оперативные подразделения КГБ установили адрес подпольной нарколаборатории, размещавшейся в одном из частных домов Могилевской области. В момент изготовления синтетического наркотика с поличным задержаны двое подозреваемых. Впоследствии задержаны еще три участника группы.

При обыске обнаружены наркотические средства, прекурсоры, лабораторная посуда и оборудование, предназначенные для химического синтеза. Установлено, что готовые психотропы сбывались как через личные контакты задержанных, так и посредством сети Интернет.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

КГБ продолжает необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет.-0-