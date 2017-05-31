﻿ Матч 11-го тура ЧБ по футболу "Городея" - "Крумкачы" рекламируют на хлебной упаковке. 21.by
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Матч 11-го тура ЧБ по футболу "Городея" - "Крумкачы" рекламируют на хлебной упаковке

01.06.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
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Оригинальное рекламное место придумали в футбольном клубе «Городея» для рекламы своего матча 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу против столичных «Крумкачоŷ».


Фото: ФК «Крумкачы»

2000 буханок хлеба «Несвижского хлебзавода» с приглашением на субботний матч поступили в продажу на этой неделе, сообщается на официальной странице Вконтакте «воронов».

Игра состоится 3 июня в 18.00 на стадионе «Городея».

 
 
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