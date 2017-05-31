Оригинальное рекламное место придумали в футбольном клубе «Городея» для рекламы своего матча 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу против столичных «Крумкачоŷ».



Фото: ФК «Крумкачы»

2000 буханок хлеба «Несвижского хлебзавода» с приглашением на субботний матч поступили в продажу на этой неделе, сообщается на официальной странице Вконтакте «воронов» .

Игра состоится 3 июня в 18.00 на стадионе «Городея».