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Матч 11-го тура ЧБ по футболу "Городея" - "Крумкачы" рекламируют на хлебной упаковке
Оригинальное рекламное место придумали в футбольном клубе «Городея» для рекламы своего матча 11-го тура
2000 буханок хлеба «Несвижского хлебзавода» с приглашением на субботний матч поступили в продажу на этой неделе, сообщается на официальной
Игра состоится 3 июня в 18.00 на стадионе «Городея».
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Игра состоится 3 июня в 18.00 на стадионе "Городея".
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