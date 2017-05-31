В Минске женщина бросилась под электричку, СК проверяет версию суицида

Трагический инцидент произошел накануне, 31 мая, в районе железнодорожной станции Минск-Южный. Около 16.30 часов дня 68-летняя женщина погибла, бросившись под колеса электрички, направлявшейся из Минска в Осиповичи.

Следователи полагают, что действие было намеренным. Женщина сама хотела свести счеты с жизнью. При ней нашли предсмертную записку, содержание которой пока не разглашается.



© Sputnik Юрий Лашов Пенсионерка с предсмертной запиской попала под электричку в Минске

Подробнее о расследовании смертельного инцидента радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Алексей Климович.

"Управление Следственного комитета по городу Минску проводит доследственную проверку по факту смерти минчанки 1949 года рождения, которая была смертельно травмирована электропоездом Минск-Осиповичи в районе железнодорожной станции Минск-Южный", — сообщил Климович.

По предварительной версии, женщина совершила суицид. В ходе осмотра места происшествия следователями была обнаружена предсмертная записка.

"В рамках проверки назначены экспертные исследования. Опрашиваются очевидцы и работники электропоезда, проверка продолжается", — сказал Климович.

Как ранее сообщал Sputnik, это уже второй с начала текущего года предполагаемый суицид на железной дороге. В начале апреля в Бобруйском районе 51-летний мужчина попал под колеса электрички. Тогда в качестве одной из версий также рассматривалось самоубийство.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по городу Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.