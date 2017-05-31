Белорусские ЖЭСы тоже смогут наказывать паркунов на зеленой зоне штрафами? Комментарий МВД

Парламент Беларуси рассмотрит предложение МВД о предоставлении местным властям полномочий наравне с ГАИ привлекать к административной ответственности водителей, нарушающих правила остановки и стоянки. Соответствующие изменения об этом планируются в нести в КоАП.





— Сейчас за нарушение правил парковки водителей имеет право привлекать к ответственности только сотрудник ГАИ. Мы хотим, чтобы эта возможность появилась и у представителей местного управления: исполкомов и подведомственных им предприятий ЖКХ. У них уже есть полномочия и опыт составлять протоколы по другим административным правонарушениям, — рассказал AUTO.TUT.BY официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич.

Это предложение МВД инициировало в том числе потому, что силами одной лишь ГАИ эффективно контролировать, как в каждом дворе припаркованы автомобили, особенно в столице и областных центрах, невозможно. А жалобы от жителей густонаселенных районов поступают постоянно.

В случае, если предложение МВД будет принято парламентариями, процедуру реализации этих новшеств будут определять исполкомы.





AUTO.TUT.BY узнал, как к планируемому нововведению относятся коммунальники. В ЖКХ № 1 Фрунзенского района об изменениях, предложенных МВД пока не слышали, а узнав о ней от журналиста, восторга не выразили — это дополнительная нагрузка на участки ЖКХ, к тому же неизвестно, как с ней будут справляться сотрудники.

— Не знаю, как будет проходить эта процедура при участии сотрудников ЖКХ. Действительно, мы имеем право привлечь к ответственности шумных жильцов, но как это будет проходить с автомобилистами… Одно дело, когда составляет протокол и выписывает штраф сотрудник ГАИ при погонах. А как люди будут реагировать, если эту задачу возложат, например, на мастера ЖЭС? — сказал директор предприятия Андрей Орловский. — Сегодня, если наш человек видит припаркованную на газоне машину, он и так сообщает ее номер в ГАИ. Но сотрудник не знает, кому она принадлежит — у нас ведь нет базы, которая есть у ГАИ. И как в таком случае выявить нарушителя и выдать ему предписание?

Сомневаются в успешности планируемых изменений и автовладельцы.

— Это решение может помочь только одному — пополнит казну дополнительными штрафами, но глобально проблему с парковками не решит, — считает минчанин Вадим. — Может быть машин во дворах станет меньше — под угрозой получить штраф люди не будут парковать с нарушение машины возле жилых домой. Автомобилисты просто перегонят их на ближайшие улицы, и вся первая полоса на дорогах будет занята стоящими автомобилями.

Мужчина считает, что надо создавать больше плоскостных парковок, со стоимостью на услугу, которая не будет бить по карману автовладельцу.

— Мой отец живет на улице Матусевича. Машину он все время ставил на платной парковке напротив магазина «На недельку». Сейчас эти стоянки убрали, а на их месте построили многоэтажки, поэтому все машины оттуда перекочевали во дворы. Лишили автомобилистов парковки, а сейчас за это еще и штрафовать будут, — возмущен Вадим.

Еще один минчанин Денис сказал AUTO.TUT.BY, что это неправильно — сначала принимать решение об изменениях в закон, а потом «обкатывать» его.

— Я считаю, что сначала нужно было провести эксперимент — позволить коммунальникам составлять протоколы и выписывать штрафы на нарушителей правил парковки. Посмотреть, как это реализуется — а вдруг не пойдет? А тогда уже принимать решения о внесении изменений. А то у нас сначала примут, а потом понимают, что это было неправильно.