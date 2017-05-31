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Лукашенко о плохой ситуации в нефтепереработке: Из флагмана экономики – в убыточную отрасль
01.06.2017 13:06 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Александр Лукашенко требует преодолеть спад в нефтепереработке. Об этом он заявил сегодня на совещании о стратегии развития отрасли.
«Нет необходимости еще раз говорить о важности этого вопроса. Когда-то я уже говорил, что этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси, — подчеркнул глава государства. — Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации».
Президент обратил внимание, что нефтепереработка — это стратегическая отрасль страны, доля которой в промышленности составляет более 13%, а в экспорте — около 17%Ю передает
По его словам, в 2016 году появилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, сальдо по итогам текущего года оценивается как отрицательное. «Такая ситуация вызывает серьезные опасения. Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль», — отметил президент.
Лукашенко также заявил, что отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение. «А теперь «Нафтан» еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства», — заметил он.
«Учтите, на первом месте должна быть экономика нефтепереработки, результативность ее работы», — предупредил белорусский лидер.
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Александр Лукашенко требует преодолеть спад в нефтепереработке. Об этом он заявил сегодня на совещании о стратегии развития отрасли.
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