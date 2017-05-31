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1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мошенница из Лиды выманила у знакомой более $500 за услугу "трудоустройства". Об этом БЕЛТА сообщили официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Лидским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении жительницы Лиды, подозреваемой в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, в том числе совершенном повторно (ст.16 ч.5, ст.431 ч.1 и ч.1 и 2 ст.209 УК).

В марте 2017 года 52-летняя жительница Лиды предложила знакомой содействие в трудоустройстве. Для этого необходимо было дать взятку руководителю организации: подстрекательница вызвалась в этом посодействовать. Впрочем, организация была вымышлена. "В результате, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в сумме $300", - рассказал Сергей Шершеневич. Она же несколько дней спустя под тем же предлогом выманила еще $210 и Br200 у 35-летней потерпевшей.

Кроме того, установлено, что лидчанка обманывала и злоупотребляла доверием других граждан. В частности, в апреле 2015 года она одолжила $200 у жительницы Лиды и не вернула.

Подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Работает на одном из предприятий Лиды.

"Благодаря принятым следователями мерам причиненный противоправными действиями ущерб возмещен практически в полном объеме. Окончательная квалификация содеянному будет дана по результатам расследования уголовного дела", - отметил Сергей Шершеневич.

Для предупреждения совершения подобных преступлений следователи призывают граждан при решении вопросов трудоустройства не прибегать к услугам частных лиц и организаций, не имеющих отношения к легальному рынку труда.-0-