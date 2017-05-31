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Труп мужчины в автомобиле обнаружен в реке Мухавец
1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе в реке Мухавец обнаружен труп мужчины в автомобиле, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
Труп жителя Бреста 1973 года рождения в автомобиле "Фольксваген Шаран" обнаружен в реке вблизи деревни Щеглики 31 мая около 10.45.
На теле погибшего нет видимых признаков насильственной смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины.-0-
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Труп жителя Бреста 1973 года рождения в автомобиле "Фольксваген Шаран" обнаружен в реке вблизи деревни Щеглики 31 мая около 10.45.
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