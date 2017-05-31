КГБ Беларуси пресек работу нарколаборатории

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Комитет государственной безопасности Беларуси в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков пресек противоправную деятельность группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением и распространением особо опасного психотропного вещества "мефедрон".

"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями КГБ установлен адрес подпольной нарколаборатории, размещавшейся в одном из частных домов Могилевской области. Выехавшей в адрес оперативной группой, в момент изготовления синтетического наркотика, с поличным задержано двое подозреваемых. Впоследствии задержано еще три участника группы", - рассказали в КГБ.

По информации пресс-службы ведомства, в ходе проведения обыска обнаружены наркотические средства, прекурсоры, лабораторная посуда и оборудование, предназначенные для химического синтеза. "Установлено, что сбыт готовых психотропов осуществлялся как через личные контакты задержанных, так и с использованием сети интернет", - добавили там.

В КГБ отметили, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Республики Беларуси ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов") Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет Республики Беларусь.