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Рябов: лето началось с похолодания, тепло вернется на следующей неделе
01.06.2017 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnk. Несмотря на то, что лето началось с прохладной погоды и дождя, потепление ожидается уже в начале следующей недели, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в республике установит холодная воздушная масса, которая движется из северной Европы, в связи с этим ожидаются дожди, а также сильный ветер, в связи с чем Гидромет
"3 июня (суббота) погода улучшится. С ростом атмосферного давления дожди прекратятся и стихнет ветер. Но, Беларусь по-прежнему останется в свежей воздушной массе северных широт", — рассказал Рябов.
Он отметил, что ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман, ночью максимальная температура составит +8 градусов, днем — от +13 до +20, в юго-западных районах от +21 до +23 градусов.
Теплее в Беларуси будет в воскресенье, когда на Беларусь будут надвигаться теплые воздушные массы, идущие с юго-запада Европы. В северных районах страны утром, а днем и по западу ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью по востоку будет от +3 градусов, а по западу до +10, днем ожидается +18 — +25, в юго-западных районах воздух прогреется до +29 градусов.
В начале следующей недели, по словам синоптика, пройдут кратковременные дожди, а температура будет постепенно расти. К середине недели днем ожидается +22 — +29 градусов, в южной части — до +31.
Рябов также отметил, что в первой декаде июня температура будет на один-два градуса выше климатической нормы.
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Потеплеет только тогда, когда в республику придут воздушные массы, направляющиеся с юго-запада европейского континента.
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