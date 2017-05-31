Аквапарк Dreamland переносит открытие

Аквапарк Dreamland, который должен был открыться 1 июня, переносит начало сезона на неопределенный срок из-за погодных условий.







Аквапарк планирует начать работу, когда погода установится на уровне +22 °С.

— Когда мы поняли, что не можем открыться 1 июня, планировали открытие на воскресенье, 4 июня (погода как раз должна была быть +23 °С ). Но сегодня она опять поменялась, поэтому администрацией было принято решение открывать аквапарк при температуре воздуха от +22 °С , — сообщили в «Дримленде» .

В аквапарке отметили, что вода в акватории подогревается автоматически.

— Но если вы выйдете из воды в +15 °С , вам будет не очень приятно. Опыт прошлых сезонов показал, что именно температура ниже +22 °С не очень комфортная для посетителей и даже для загорания.

Напомним, что в этом сезоне цены в аквапарке будут варьироваться от 18 до 24 рублей за вход в будние дни до 22−28 рублей в выходные. VIP-зона с лежаком, зонтом, кругом и парковочным местом обойдется в 40 рублей с человека. Также на сайте аквапарка сообщается о предпродаже входных билетов (купив до 1 июня, гость платит 18 рублей). Территория, помимо самих горок, бассейнов и зон для отдыха, оборудована раздевалками, туалетами, а также несколькими летними кафе.

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