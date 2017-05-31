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Россия строит гигантскую крылатую подлодку для исследования Арктики
Несколько
Водоизмещение арктического левиафана составит около 13 280 тонн, длина — 134 метра, максимальная скорость — 12,6 узла. Экипаж подлодки для таких размеров небольшой — всего 40 человек.
Крылья субмарине будут нужны для приема сигналов с гидролокатора, размещенного в корпусе судна. Такое конструктивное решение позволит ей формировать изображение морского дна во всех направлениях при перемещении под водой на скорости до 3 узлов.
На борту лодки будут размещены несколько спускаемых необитаемых глубоководных подводных аппаратов.
В необходимости постройки такого корабля, равно как и в его существовании, усомнился ряд российских экспертов. Например, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин
Военный историк Александр Широкорад также убежден в нецелесообразности строительства такого арктического научно-исследовательского атомохода. Но допускает, что проект атомной субмарины может быть прикрытием для разработок другого назначения. Тот же самолет-разведчик U-2 изначально якобы предназначался для исследования погоды, взятия пробы воздуха в верхних слоях атмосферы.
При этом главный конструктор ЦКБМ «Рубин» Евгений Топоров
Также Евгений Топоров рассказал, что проект получил название «Айсберг» и рассчитан на 20−30 лет. Сейчас Фонд перспективных исследований и ЦКБМ «Рубин» заканчивают проектирование комплекса.
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Проект получил название "Айсберг" и рассчитан на 20−30 лет.
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