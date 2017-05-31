Россия строит гигантскую крылатую подлодку для исследования Арктики

Несколько западных СМИ написали о проектировании в России исполинской подводной лодки для исследования и освоения природных ресурсов Арктики. Проектирование субмарины якобы поручено КБ «Рубин», создавшему самые большие ракетоносцы в мире — проекта 941 «Акула».



На фото перспективная субмарина для исследования Арктики на фоне пасажирского лайнера Airbus A380. Фото: dailymail.co.uk

Водоизмещение арктического левиафана составит около 13 280 тонн, длина — 134 метра, максимальная скорость — 12,6 узла. Экипаж подлодки для таких размеров небольшой — всего 40 человек.

Крылья субмарине будут нужны для приема сигналов с гидролокатора, размещенного в корпусе судна. Такое конструктивное решение позволит ей формировать изображение морского дна во всех направлениях при перемещении под водой на скорости до 3 узлов.

На борту лодки будут размещены несколько спускаемых необитаемых глубоководных подводных аппаратов.

В необходимости постройки такого корабля, равно как и в его существовании, усомнился ряд российских экспертов. Например, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает , что такой проект " … из области научной фантастики. Теоретически это может быть реализовано, но на практике — в «железе» — вряд ли появится".

Военный историк Александр Широкорад также убежден в нецелесообразности строительства такого арктического научно-исследовательского атомохода. Но допускает, что проект атомной субмарины может быть прикрытием для разработок другого назначения. Тот же самолет-разведчик U-2 изначально якобы предназначался для исследования погоды, взятия пробы воздуха в верхних слоях атмосферы.



Фото: dailymail.co.uk

При этом главный конструктор ЦКБМ «Рубин» Евгений Топоров сообщил «Известиям», что строительство уникальной подводной лодки начнется в 2020 году. Он рассказал, что по своим параметрам арктическая субмарина будет соответствовать современной многоцелевой подводной лодке проекта 885 типа «Ясень», но станет на 60% дешевле.

Также Евгений Топоров рассказал, что проект получил название «Айсберг» и рассчитан на 20−30 лет. Сейчас Фонд перспективных исследований и ЦКБМ «Рубин» заканчивают проектирование комплекса.

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