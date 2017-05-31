ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько лет уйдет у работников разных сфер, чтобы купить машину за среднюю зарплату

01.06.2017 13:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Библиотекарям и работникам музеев в Брестской области потребуется больше пяти лет, чтобы накопить на бюджетное авто из салона. При этом их коллеги из Минска справятся с аналогичной задачей меньше чем за четыре года. Но быстрее всех недорогим автомобилем обзаведутся айтишники из Минска: всего-то полгода — и можно брать! Ориентируясь на средние апрельские зарплаты, FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько времени работникам разных сфер понадобится, чтобы скопить на машину, если не тратить всю зарплату.


Фото носит иллюстративный характер

В расчетах мы взяли цену бюджетного автомобиля в базовой комплектации из салона в 20 000 рублей. Конечно, купить авто можно и дешевле, и дороже — но с такой суммой у покупателя будет уже будет определенный выбор.

Белстат публикует данные по средней зарплате до уплаты налогов. Для того, чтобы сделать подсчеты более объективными, от средних апрельских зарплат специалистов разных сфер мы отняли 14%: 13% — подоходный налог, 1% — взносы работника в ФСЗН. В реальности отчислений с зарплаты может быть больше, к примеру, из-за профсоюзных взносов и алиментов.

К примеру, сельхозработники в Минске в апреле получали в среднем 833 рубля. С учетом подоходного налога и взносов в ФСЗН им придется целиком откладывать зарплату 2,3 года, чтобы позволить себе автомобиль за 20 тысяч рублей. Их коллеги в Витебской области с зарплатой в 473,2 рубля в аналогичных условиях обзаведутся бюджетным новым авто только через 4,1 года.

Среднестатистическому белорусу на авто придется копить 2,5 года: приблизительно такая судьба ждет работников промышленности, строителей, учителей и средний медперсонал. Быстрее всех с задачей справляются ИТ-специалисты: минчане с зарплатой в садятся за руль авто из салона через полгода, могилевчане — через полтора. А вот сельхозработники, библиотекари и музейщики будут копить дольше — до 5,1 лет.


Расчеты делались исходя из того, что вся зарплата работника целиком откладывается на жилье. Не учитывались ни обычные расходы, ни дополнительный доход. Такая ситуация возможна, если в семье работают два человека и на повседневные нужды тратится второй заработок.


Читайте также
Сколько лет уйдет у работников разных сфер, чтобы купить квартиру за среднюю зарплату
Средняя белорусская семья живет на 983 рубля в месяц
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ориентируясь на средние апрельские зарплаты, FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько времени работникам разных сфер понадобится, чтобы копить на машину, если не тратить всю...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гродненский "Неман" подписал контракт с 13-летним футболистом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика