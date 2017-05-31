Сколько лет уйдет у работников разных сфер, чтобы купить машину за среднюю зарплату

Библиотекарям и работникам музеев в Брестской области потребуется больше пяти лет, чтобы накопить на бюджетное авто из салона. При этом их коллеги из Минска справятся с аналогичной задачей меньше чем за четыре года. Но быстрее всех недорогим автомобилем обзаведутся айтишники из Минска: всего-то полгода — и можно брать! Ориентируясь на средние апрельские зарплаты, FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько времени работникам разных сфер понадобится, чтобы скопить на машину, если не тратить всю зарплату.



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В расчетах мы взяли цену бюджетного автомобиля в базовой комплектации из салона в 20 000 рублей. Конечно, купить авто можно и дешевле, и дороже — но с такой суммой у покупателя будет уже будет определенный выбор.

Белстат публикует данные по средней зарплате до уплаты налогов . Для того, чтобы сделать подсчеты более объективными, от средних апрельских зарплат специалистов разных сфер мы отняли 14%: 13% — подоходный налог, 1% — взносы работника в ФСЗН. В реальности отчислений с зарплаты может быть больше , к примеру, из-за профсоюзных взносов и алиментов.

К примеру, сельхозработники в Минске в апреле получали в среднем 833 рубля. С учетом подоходного налога и взносов в ФСЗН им придется целиком откладывать зарплату 2,3 года, чтобы позволить себе автомобиль за 20 тысяч рублей. Их коллеги в Витебской области с зарплатой в 473,2 рубля в аналогичных условиях обзаведутся бюджетным новым авто только через 4,1 года.

Среднестатистическому белорусу на авто придется копить 2,5 года: приблизительно такая судьба ждет работников промышленности, строителей, учителей и средний медперсонал. Быстрее всех с задачей справляются ИТ-специалисты: минчане с зарплатой в садятся за руль авто из салона через полгода, могилевчане — через полтора. А вот сельхозработники, библиотекари и музейщики будут копить дольше — до 5,1 лет.





Расчеты делались исходя из того, что вся зарплата работника целиком откладывается на жилье. Не учитывались ни обычные расходы, ни дополнительный доход. Такая ситуация возможна, если в семье работают два человека и на повседневные нужды тратится второй заработок.



